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موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي أبطال اوروربا والقنوات الناقلة

كتب نبيل عامر آخر تحديث

نقدم لكم متابعين موقع كلمة الإخباري موعد المباراة التي ينتظرها الملايين بين فريقين من أكبر فرق الدوري الإنجليزي و الدوري الاسباني في بطولة أبطال اوروبا بين فريقي برشلونة و ليفربول ، تقام المباراة على ملعب الكامب نو ملعب فريق برشلونة بسعة 100 الف متفرج ، والجدير بالذكر أن اخر لقاء تم بين الفريقين كان في الكأس الدولية للأبطال وانتهى بفوز ليفربول بنتيجة 4-0  .

نتيجة ربع النهائي في دوري أبطال اوروبا :

إنتهى مشوار ربع النهائي بصعود كلا من توتنهام واياكس وبرشلونة وليفربول ، حيث صعدت توتنهام على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 4-4 وصعدت توتنهام بفارق النقاط خارج ملعبها ، وصعدت اياكس على حساب يوفينتوس بمجموع نتيجة 3-2 ، أما برشلونة فصعدت على حساب مانشستر يونايتد بمجموع أهداف اربعة مقابل لاشئ ، وصعدت ليفربول على حساب بورتو بمجموع أهداف 6 مقابل هدف وحيد .

نتيجة مباريات نصف النهائي حتى الان :

قامت مباراة بين فريقي توتنهام واياكس يوم الثلاثاء الموافق 30-5  وإنتهت بفوز اياكس على توتنهام بنتيجة 1-0 على ملعب توتنهام ويسبر .

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة :

تقام مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الاربعاء الاول من شهر مايو الساعة التاسعة مساء” بتوقيت القاهرة و الساعة العاشرة بتوقيت السعودية ، أما مباراة العودة فتقام يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر مايو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر .

القنوات الناقلة للمباراة :

تنقل قناة BEIN SPORTS HD1 المباراة ، ويقوم بتحكيم المباراة الحكم الهولندي Bjorn Kuipers .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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