موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي أبطال اوروربا والقنوات الناقلة

نقدم لكم متابعين موقع كلمة الإخباري موعد المباراة التي ينتظرها الملايين بين فريقين من أكبر فرق الدوري الإنجليزي و الدوري الاسباني في بطولة أبطال اوروبا بين فريقي برشلونة و ليفربول ، تقام المباراة على ملعب الكامب نو ملعب فريق برشلونة بسعة 100 الف متفرج ، والجدير بالذكر أن اخر لقاء تم بين الفريقين كان في الكأس الدولية للأبطال وانتهى بفوز ليفربول بنتيجة 4-0 .

نتيجة ربع النهائي في دوري أبطال اوروبا :

إنتهى مشوار ربع النهائي بصعود كلا من توتنهام واياكس وبرشلونة وليفربول ، حيث صعدت توتنهام على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 4-4 وصعدت توتنهام بفارق النقاط خارج ملعبها ، وصعدت اياكس على حساب يوفينتوس بمجموع نتيجة 3-2 ، أما برشلونة فصعدت على حساب مانشستر يونايتد بمجموع أهداف اربعة مقابل لاشئ ، وصعدت ليفربول على حساب بورتو بمجموع أهداف 6 مقابل هدف وحيد .

نتيجة مباريات نصف النهائي حتى الان :

قامت مباراة بين فريقي توتنهام واياكس يوم الثلاثاء الموافق 30-5 وإنتهت بفوز اياكس على توتنهام بنتيجة 1-0 على ملعب توتنهام ويسبر .

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة :

تقام مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الاربعاء الاول من شهر مايو الساعة التاسعة مساء” بتوقيت القاهرة و الساعة العاشرة بتوقيت السعودية ، أما مباراة العودة فتقام يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر مايو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر .

القنوات الناقلة للمباراة :

تنقل قناة BEIN SPORTS HD1 المباراة ، ويقوم بتحكيم المباراة الحكم الهولندي Bjorn Kuipers .

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