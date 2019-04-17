موعد مباراة ليفربول وبرشلونه فى دوري أبطال أوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة لها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة ليفربول وبرشلونه فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو في أسبانيا وستكون مباراة العودة يوم الأربعاء الموافق الثامن من مايو فى إنجلترا.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونه

تقام مباراة الذهاب بين فريقي ليفربول وبرشلونه فى مطلع شهر مايو فى تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب الكامب نو معق الفريق الكتالوني، فيما تقام مباراة العودة فى الثامن من مايو فى تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا

مشوار ليفربول فى دوري أبطال أوروبا

حقق نادي ليفربول الإنجليزي الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خمس مرات أخرها عام 2005 على حساب نادي ميلان الإيطالي ولكن منذ ذلك الحين لم يستطع الفريق الإنجليزي الفوز بالبطولة إلى الآن، كما أن الفريق الإنجليزي يعول على نجومه محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك للفوز بالبطولة.

مشوار برشلونه فى دوري أبطال أوروبا

حقق نادي برشلونه الأسباني الفوز بلطولة دوري أبطال أوروبا خمس مرات أخرها عام 2015، حيث غابت البطولة عن قلعة الكامب نو منذ 4 سنوات ويسعي الفريق الأسباني لإستعادة اللقب مرة أخرى، ويعول الفريق الكتالوني على أبرز نجومه وهم ليونيل ميسي وكوتينهو وسواريز للفوز باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونه

سيتم بث مباراة وبرشلونه في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على عدة قنوات أبرزها مجموعة قنوات bein sports و beout sports كما أنه سيتم بث المباراة على قنوات مفتوحة بشفرة بيس مثل مجموعة قنوات أرينا.

وسيتم بث المباراة عبر القمر الأذري على القنوات المفتوحة CBC SPORT و IDMAN، فيما سيتم بثها على قناة IRIB علي القمر الصناعي بدر سات.

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