«نهاية الشوط الأول» نتيجة مباراة ليفربول وبورتو مباشرة اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 43 – النتيجة 2-0: تدخل قوي من فابينيو، والحكم يكتفي بالتحذير الشفوي.

الدقيقة 41 – النتيجة 2-0: سوء تفاهم بين مدافع بورتو وحارسه كاسيس يعطي التماس لليفربول.

الدقيقة 38 – النتيجة 2-0: ركلة حرة لصالح بورتو ولكن يستعيد الكرة فريق ليفربول بمهارات كبيرة.

الدقيقة 35 – النتيجة 2-0: صلاح يضيع فرصة بعد مراوغة جيدة لكن فرصة ليست قوية.

الدقيقة 32 – النتيجة 2-0: فيرمينيو يضيع عرضية، كانت فرصة سانحة.

الدقيقة 29 – النتيجة 2-0: اليسون بيكر يتصدى لانفراد من لاعب بورتو، ولاعبو بورتو يطالبون بضربة جزاء بعد لمس الكرة يد الكسندر ارنولد، والحكم يستعين بالفار ويقرر عدم وجود ضربة جزاء.

الدقيقة 26 – النتيجة 2-0: الهدف الثاني لليفربول يحرزه البرازيلي فيرمينيو، من عرضية أرضية من قدم ألكسندر أرنولد.

الدقيقة 21 – النتيجة 1-0: صلاح يضيع فرصة خطيرة، من خطأ دفاي، مستغلاً سرعته، ولكن تمر الكرة بجانب القائم.

الدقيقة 17 – النتيجة 1-0: فرصة لصالح بورتو، تصل سهلة للحارس اليسون.

الدقيقة 16 – النتيجة 1-0: صلاح يظهر في دور دفاعي يستحوذ على إعجاب وتصفيق جماهير ليفربول.

الدقيقة 13 – النتيجة 1-0: فرصة سانحة لصالح ليفربول من صناعة صلاح، لكن يمسك بها كاسياس.

الدقيقة 11 – النتيجة 1-0: سيطرة واضحة لصالح ليفربول.

الدقيقة 7 – النتيجة 1-0: تسلل على ساديو ماني.

الدقيقة 5 – النتيجة 1-0: الهدف الأول لنادي ليفربول يحرزه اللاعب نابي كيتا من تسديدة غيرت مسارها تدخل شباك كاسياس، الهدف من صناعة فيرمينيو.

الدقيقة 2 – النتيجة 0-0: لاعب بورتو يسدد كرة قوية تمر بجانب العارضة.

الدقيقة 2 – النتيجة 0-0: اليسون يشتت الكرة خارج الملعب.

الدقيقة 0 – النتيجة 0-0: بداية المباراة الآن، وركلة البداية مع بورتو.

صلاح يقرأ الفاتحة.

دخول الفريقين أرض ملعب “الأنفيلد”.

نتابع معكم الآن تصريحات ما قبل المباراة والأخبار المتعلقة باللقاء

وائل جمعة: بورتو اليوم ليس هو بورتو العام الماضي، وليس بالخصم السهل، والفريق تطور دفاعياً بشكل كبير، وسوف يسعى لإحراز هدف.

تشكيل الفريقين

جاء تشكيل ليفربول اليوم لمواجهة بورتو كالتالي : آليسون، الكسندر ارنولد، فان دايك، لوفرين، ميلنر، نابي كيتا، هندرسون، فابينيو، محمد صلاح، ساديو ماني، فرمينيو. ( وذلك وفق صفحة ليفربول الرسمية على تويتر). وجاء تشكيل بورتو كالآتي: كاسياس، ماكسي، فيليب، ميليتاو، الكس تيليس، كورونا، دانيلو، أوليفر، أوتافيو، ماريجا، سواريس.



أقل من ساعه تفصلنا عن بداية المباراة، وبي إن سبورتس تبدأ الاستوديو التحليلي.

وصول باص فريق ليفربول منذ قليل:

Here come the Reds… 💪🔴#LIVPOR pic.twitter.com/zAyxe6HCZk — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2019

ليفربول في أخر 5 مباريات له في جميع المسابقات حقق 5 أنتصارات ( سجل 14 ، أستقبل 6 ).

جماهير بورتو تصل لملعب الأنفيلد منذ قليل وتبدأ تشجيع فريقها مبكراً.

وائل جمعة وحاتم الطرابلسي ضمن ستوديو قناة بي إن سبورتس للتحليل المباراة.

في سياق متصل، مانشستر سيتي الذي يخوض مباراته في نفس التوقيت أمام توتنهام، لم يستطع تحقيق الفوز أو حتى التعادل في مبارياته ضد فرق إنجليزية في المنافسات الأوروبية حيث خسر ذهابا و إيابا ضد تشيلسي 1970/71 في بطولة أبطال الكؤوس كما خسر الموسم الماضي ذهابا وإيابا ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

آخر 6 مباريات بين الفريقين في جميع البطولات فاز ليفربول 3 مرات وتعادلا 3 مرات، أحرز ليفربول 12 هدف وأحرز بورتو هدفين فقط.

قبيل ٣ ساعات من بدء المباراة، حساب ليفربول الرسمي على تويتر يبدأ العد التنازلي معلنا: “اقترب موعدالمواجهة بين #ليفربول_بورتو…🔴👊”.

من ليفربول: الأجواء صيفية معتدلة، ولا وجود لرياح أو أمطار.

في مواجهة تعتبر نسخة جديدة لمباراة دور الستة عشر الموسم الماضي، تتجه أنظار المصريين اليوم لمتابعة إبن بلدهم اللاعب “محمد صلاح” في واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم، مباراة الذهاب في “الأنفيلد” بين فريقه نادي ليفربول الإنجليزي وفريق بورتو البرتغالي، وتقام المباراة في تمام الساعه التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، اليوم الثلاثاء التاسع من شهر إبريل ٢٠١٩.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة BEIN Sports 2 و BEIN Sports 2 HD القناة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، ويعلق على المباراة المعلق “رؤوف خليف”، بينما تنقل قناة ZDF المباراة على الهوت بيرد واليوتل سات في مناطق التغطية خارج الشرق الأوسط.

مباراة ليفربول اليوم مع موقع كلمة دوت أورج

ينقل لكم موقعكم الإخباري كلمة دوت أورج متابعة كتابية حية لحظة بلحظة للمباراة فور بدايتها، وسنقوم بوضع الدقائق الأخيرة في أعلى هذا الموضوع ليسهل متابعته من طرفكم، وفي حال وجدت ان الصفحة لا يتم تحديثها أثناء سير المباراة، من فضلك قم بالضغط على كلمة “اترك تعليقاً” حيث ستجد النسخ الكاملة المحدثة للمقال يتم تحديثها وقت المباراة دقيقة بدقيقة، لذا ننصح أن تضع هذه الصفحة في مفضلتك على المتصفح إذا كنت تنوي متابعة اللقاء معنا.

هذا وقد نشر حساب ليفربول الرسمي على تويتر فيديو منذ دقائق عن مسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لافتاً النظر لمجهود مشجعيه، ولقطاتهم المميزه مع الفريق:

بكل ثقة نستكمل رحلتنا في دوري الأبطال الليلة، هيا يا ريدز! 👊🔴 pic.twitter.com/fatgPa80NZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 9, 2019

هذا وقد أكد يورجن كلوب على أهمية تشجيع الجماهير اليوم، قائلاً: “صحيح أن الجماهير يمكنهم إحداث الفارق. نحتاج إلى نفس الشغف الليلة وأنا متأكد من أننا سنحصل عليه”.

وكان نادي ليفربول قد نشر هدف اللاعب المصري محمد صلاح على صفحة تويتر منذ ساعات قليلة، واصفاً الفيديو بأنه الطريقة المثلى لتسجيل رقم قياسي، حيث بهذا الهدف الرائع حقاً، أصبح محمد صلاح أسرع لاعب يسجل ٥٠ هدفاً لصالح فريق ليفربول.

من كل الزوايا: كيف تكسر رقمًا قياسيًا بطريقة الملك المصري مُحمد صلاح! 👏❤️👑 pic.twitter.com/GECUVLd3NJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 8, 2019

يذكر أن ساديو ماني استطاع تسجيل ٣ أهداف في مباراة ليفربول العام الماضي أمام بورتو في دور الستة عشر، الأمر الذي سيدفع بمشاركته أساسياً اليوم بكل تأكيد.

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