موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في البريمرليج بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

في واحدة من مباريات ليفربول الإنجليزي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يستقبل مساء يوم الأحد ملعب الآنفيلد مباراة ليفربول القادمة في البريمرليج، وذلك حين يواجه ليفربول نظيره تشيلسي في قمة مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول المنتشي بفوزه على بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا لتحقيق الفوز على تشيلسي من أجل الفوز والحفاظ على صدارته لجدول الترتيب، الريدز تمكنوا حتى الآن من إعتلاء جدول صدارة البريمرليج برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ملاحقه مانشستر سيتي، إلا أن الريدز لعبوا مباراة أكثر من السيتي.

أما فريق تشيلسي فيدخل هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل الحفاظ على المركز الثالث، والتأهل الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا، البلوز تمكنواحتى الآن من احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن توتنام، إلا أن البلوز خاضوا 33 مباراة مقارنة بتوتنهام الذي لعب 32 مباراة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء يوم الأحد الموافق الرابع عشر من أبريل الجاري، على أن تبدأ ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

هذا وستقوم قناة bein SPORTS HD2 بنقل أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في البريمرليج أمسية الأحد، وسيكون المعلق باللغة العربية على أحداث المباراة المعلق: يوسف سيف.

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