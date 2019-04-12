البريميرليج | موعد مباراة ليفربول وتشيلسي الأسبوع 34..الريدز يسعي للحفاظ على الصدارة

في واحدة من أبرز اللقاءات التي ينتظرها الكثير من عشاق الدوري الإنجليزي والتي من المُقرر أن تكون بين ليفربول وتشيلسي ضمن الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليفربول قبل مواجهة تشيلسي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بعد أن خاض 33 مباراة حقق من خلالهم 25 فوز بقيادة المدرب كلوب وتعادل في 7 مباريات وتلقي هزيمة واحدة أمام المان سيتي، بينما تشيلسي قبل مواجهة ليفربول رصيده في جدول الدوري 66 نقطة بعد 33 مباراة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي سوف يُقام يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، وسوف تُنقل مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة بين سبورت HD2، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي دقيقة بدقيقة فور بداية اللقاء.

المباراة توقيت مباراة ليفربول القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي ليفربولXتشيلسي 17:30 بتوقيت مصر.

18:30 بتوقيت السعودية. bein sport HD2

وضمن آخر إنجازات مدرب ليفربول حاز على جائزة مدرب الشهر عن شهر مارس.

إحصائيات مواجهات ليفربول وتشيلسي

ضمن آخر 16 مواجهة بين ليفربول وتشيلسي لم يُهزم تشيلسي سوي مرتين فقط في جميع المنافسات.

لم يحقق الريدز أي انتصار على نظيره تشيلسي ضمن آخر 6 مواجهات رسمية خاضها على ملعبه.

وبلغت نسبة فوز ليفربول على تشيلسي 58%، وعن نسبة احتمال فوز تشيلسي على ليفربول بلغت 18%، وأخيراً نسبة احتمالية تعادل الفريقين بلغت 24%.

تفاصيل واقعة جماهير تشيلسي ضد محمد صلاح

في مباراة تشيلسي الماضية أمام سلافيا في ربع نهائي الدوري الأوربي، هتفت بعض جماهير تشيلسي بهتفات عنصرية ضد صلاح قائلين “صلاح مُفجر”، كما أكدت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أنه تم التعرف على ثلاثة من المشجعين الذين قاموا بالهتاف ضد صلاح وتم احتجازهم في ملعب سلافيا براج، وجاء الرد من قبل ليفربول بأن هذه الفترة قد شهدت الكثير من الإساءات العنصرية ولا بد من التخلص من هذا السلوك نهائياً.

وعلى حد وصفهم بأن الفيديو المنشور والذي يحتوي على هتافات جماهير تشيلسي مُقلق وخطير ، وأخيراً بأن كرة القدم لا يوجد بها مثل هذا السلوك نهائياً، وعلى الفور أصدر تشيلسي تحذير شديد اللهجة ضد أي تجاوزات تحدث في مباراة ليفربول وتشيلسي.

← آخر خبر: