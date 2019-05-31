موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يلاقي نادي توتنهام هوتسبير غدا نادي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، ويحلم مشجعو السبيرز في دخول فريقهم لقائمة الأندية المتوجة بدوري الأبطال حيث تعد هذه أول مرة يصل فيها توتنهام إلى النهائي.

كان الطريق إلى استاد ميتروبوليتانو صخريًا ومليئًا بالإثارة بالنسبة إلى ليفربول، حيث كانت مرحلة المجموعات صعبة ، لكن لاعبو نادي كلوب قاتلوا بقوة للدخول في دور الـ 16. لقد واجهوا العديد من العقبات على طول الطريق ولكنهم عادوا إلى النهائي مرة أخرى، ويسعون لتعويض خسارتهم الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

التشيكل المتوقع لليفربول (4-3-3)

أليسون. ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون ؛ هندرسون ، فابينيو ، فيجنالدوم ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني

من المحتمل غياب مهاجم نادي توتنهام هاري كين عن المبارة بسبب الإصابة ،لكن المدرب بوتشتينو أكد أن كين سيكون جاهزا لهذا اللقاء، من جانب ليفربول ،قد يغيب المهاجم روبرتو فيرمينيو عن المباراة ، وقد غاب البرازيلي عن فوز فريقه المذهل 4-0 على برشلونة على ملعب أنفيلد الذي أوصل ليفربول إلى النهائي .

أنهى السبيرز الموسم في المركز الرابع لكنه قدم أداء سيئا في مبارياته الأخيرة ، حيث تعادل 2-2 مع إيفرتون في اليوم الأخير بعد خسارته ثلاثة من المباريات الأربع السابقة في الدوري الممتاز.

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يقول ماوريسيو بوتشيتينو: “الجميع يتوقعون معركة تكتيكية ، لكن العواطف ستكون العامل الحاسم، نحن فريقان نعرف بعضنا البعض جيدًا ، لذلك لن تكون هناك تكتيكات مفاجئة. الجانب العاطفي سيكون أساسيا “.

الحكام

الحكم: دامير سكومينا

الحكام المساعدون: جور برابروتنيك ، روبرت فوكان

الحكم الرابع: أنطونيو ماتيو لاهوز (ESP)

حكام الفيديو: داني ماكيلي وبول فان بويكل وفيليكس زواير ومارك بورش

ستنطلق المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1