موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين

سيكون ملعب ستاد كارديف سيتي محط أنظار جماهير ومشجعي فريق ليفربول الإنجليزي، حيث ستقام مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حين يحل ليفربول ضيفاً على كارديف سيتي مساء يوم الأحد في واحدة من منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول بقيادة فنية ألمانية ليورجن كلوب يسعى للفوز على كارديف من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب أندية البريمرليج، ومن ثم التتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق لنحو 30 عاماً، الريدز يدخلون هذه المباراة منتشيين بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجحوا في عبور بورتو البرتغالي.

ترتيب ليفربول وكارديف في جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مان سيتي صاحب المركز الثاني، إلا أن الأخير خاض مباراة أقل من ليفربول.

أما فريق كارديف سيتي فتعد هذه المباراة بالنسبة له حياة أو موت من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، كارديف يحتل المركز الثامن عشر بجدول الترتيب “أول مراكز الهبوط للشامبيون شيب” الدرجة الأدنى من البريمرليج، ولدى الفريق من النقاط 31 نقطة، فالفوز على ليفربول في مباراة الأحد ستعطي حتماً دافعاً قوياً للاعبين من أجل الاستمرار في الحفاظ على بقائهم بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي

وستقام مباراة ليفربول وكارديف سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من أبريل الجاري، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكارديف سيتي

وستقوم قناة bein SPORTS HD2 بالبث الحي والمباشر لمباراة ليفربول وكارديف سيتي على الهواء مباشرة أمسية الأحد، على أن يتم تحديد معلق المباراة في وقت لاحق.

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