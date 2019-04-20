موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي وترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر سيتي علي توتنهام

يلتقي ليفربول بكارديف سيتي ضمن مجريات الجولة 35 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز 2018 2019 وتقام المباراة علي ملعب كارديف سيتي المتحدي في هذا اللقاء والذي يواجه شبح الهبوط للقسم الثاني حيث يمتلك من النقاط 31 نقطة في المركز ال 18 وتعتبر مباراة ليفربول هي طوق النجاة الذي يريد الهرب من القاع من خلاله في ظل أن ليفربول هو الأخر لا يريد أن يفرط في الصدارة لصالح مانشستر سيتي الذي تصدر الدوري بعد الفوز علي توتنهام هوتسبر بهدف وحيد .

موعد مباراة ليفربول وكاريديف سيتي

يقام لقاء ليفربول وكارديف سيتي علي ملعب كارديف سيتي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر 5:00 م .

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي علي توتنهام

أصبح مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يمتلك رصيد 85 نقطة ويسعي ليفربول للفوز اليوم علي كارديف سيتي ليصل للنقطة 88 ليتصدر الدوري ويضغط علي مانشستر سيتي الذي يلاقي مانشستر يونايتد الجولة القادمة .

حقائق قبل المباراة

احصائيات مبشرة لليفربول قبل خوض اللقاء حيث أن تاريخ لقاءات الفريقين لم تشهد فوز كارديف سيتي حيث التقي ثلاث مرات بليفربول وكان الفوز من نصيب ليفربول في كل المواجهات .

احصائية جوجل قبل المباراة

هذه كانت الاحصائية التي أعلنها جوجل قبل خوض اللقاء وكانت نسبة الفوز لليفربول 80 % والتعادل بنسبة 14 % والهزيمة بنسبة 6 % وهذه الاحصائية تطمئن جمهور الريدز الذي يريد الانتصار في جميع المباريات المتبقية وينتظر سقوط السيتي في أي مباراة للحصول علي لقب الدوري .

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