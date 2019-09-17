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أخبار الرياضة

موعد مباراة ليفربول ونابولى الإيطالي اليوم فى دوري أبطال أوروبا

بواسطة سعيد كامل 0

تقام تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر مباراة ليفربول ونابولي الإيطالي فى افتتاح مباريات المجموعة الخامسة فى بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019 / 2020 حيث يحل الريدز ضيفاً على فريق نابولي الإيطالي.



وتقام اليوم فى نفس المجموعة مباراة سالزبورج النمساوي وجينيك البلجيكي ضمن مباريات المجموعة الخامسة، ويخوض فريق ليفربول بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة اليوم طامعاً فى الحفاظ على اللقب الذى سجله بالفوز على توتنهام الإنجليزي فى المباراة النهائية التى أقيمت فى العاصمة الإسبانية مدريد فى يونيو الماضي.

كما يخوض فريق نابولي مباراة اليوم على أمل الصعود لدور الستة عشر فى المجموعة الخامسة التى تضم كل من ليفربول الإنجليزي، ونابولى الإيطالي، وسالزبورج النمساوي، وجينيك البلجيكي، وقد احتل فريق نابولى المركز الثالث فى دوري المجموعات من النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا خلف كل من باريس سان جيرمان، وفريق ليفربول الإنجليزي.

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طاقم حكام مباراة ليفربول ونابولي الإيطالي فى دوري أبطال أوروبا مكون من الحكم الألمانى فيليكس بريش، ويعاونه كل من مارك بورش، وستيفان لوب، والحكم الرابع مارتين بيترسين، أما حكم الفيديو الـ VAR فهو الحكم باستيان دانكريت.

تشكلي فريق ليفربول فى مباراة نابولي الإيطالي فى دوري أبطال أوروبا اليوم من المتوقع أن يضم كل من:

  • فى حراسة المرمى: أدريان.
  • فى خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.
  • فى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.
  • فى خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينيو.


سعيد كامل

    محرر بموقع نجوم مصرية، بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، معلم خبير حاسب آلى، دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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