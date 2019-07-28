موعد مباراة ليفربول ونابولي الودية

يشهد اليوم العديد من المباريات المهمة في بطولات محلية كالدوري المصري الممتاز بين قطبين الكرة المصرية الاهلي والزمالك في مباراة القمة رقم 118 وتعد من أهم مباريات الدوري المصري ولكن بعد حصول الأهلي على الدوري رقم 41 تعد مباراة تحصيل حاصل لانها لم تغير في جدول الدوري،ويوجد بعض المباريات الودية الصعبة بين العديد من الفرق في أوروبا أهمهم مباراة ليفربول ونابولي.

ويستعد جميع الفرق للموسم القادم بالمباريات الودية لتجهيز اللاعبين والاستعداد التام والجيد للموسم،ويريد كل فريق الحصول على البطولات والألقاب،حيث يدخل الاحمر ليفربول اليوم مباراة مهمة جدا ضد نابولي استعداد للموسم الجديد وتعد مباراة ودية صعبة على الفريقين،وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب موراي فيلد في اسكتلندا،وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ولكن بتوقيت السعودية تقام في السابعة مساء،وتذاع مباراة ليفربول ونابولي على قناة bein sports hd2 بالتعليق العربي بصوت المعلق عادل خلو،وتذاع أيضا باللغة الانجليزية على قناة bein sports hd11.

ويغيب نجوم الفريق الاحمر ليفربول عن صفوف فريقه نظرا لحصولهم على الراحة بعد نهاية مرحلة اللعب مع المنتخبات وبعدها سوف ينضموا للفريق عقب نهاية المباريات الودية ومنهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر والحارس البرازيلي أليسون بيكير والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو وقائد منتخب السنغال ساديو ماني،حصل ساديو ماني مع منتخب السنغال على المركز الثاني في بطولة أمم افريقيا بعد الخسارة في النهائي من منتخب الجزائر بهدف لاشئ.

ويوجد بعض المباريات الودية الأخري مثل:

مباراة تشيلسي ضد ريدينغ في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة قاسم باشا ضد الاتفاق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويوجد مباراة في كأس الابطال الودية بين انتر ميلان ضد بنفيكا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.