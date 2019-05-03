موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل القادمة في البريمرليج بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً على فريق نيوكاسل يونايتد مساء يوم السبت في واحدة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين وقبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ستؤثر نتيجتها بشكل كبير على لقب بطولة لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدخل فريق ليفربول هذه المباراة وعينه على الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد، خاصة وأن الفريق فرصه في التأهل لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم قد ضعفت بعد خسارته في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على يد فريق برشلونة الإسباني.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب أندية البريمرليج برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن متصدر جدول الترتيب فريق مانشستر يونايتد حامل اللقب النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي.

أما فريق نيوكاسل يونايتد فيسعى لتحقيق الفوز وتحسين وضعه بجدول الترتيب قبل نهاية منافسات البريمرليج هذا الموسم، ويحتل فريق نيوكاسل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

ومن المقررأن تُجرى أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل مساء يوم السبت في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل على الهواء مباشرة من خلال قناة bein SPORTS HD2 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

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