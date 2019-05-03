موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي الجولة 37

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في ملعب سانت جيمس بارك مقعل فريق نيوكاسل في اطار الجولة 37 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز ويدخل ليفربول اللقاء في المركز الثاني برصيد 91 نقطة متخلفا عن مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب برصيد 92 نقطة ويتبقى جولتين فقط لكل فريق ويسعي ليفربول إلى الفوز في المباراة ليواصل الضغط على مانشستر سيتي وينتظر سقوط فريق مانشستر قبل انتهاء الدوري.

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل في تمام الساعة 8:45م بتوقيت مصر وينتظر عشاق ليفربول ومحمد صلاح في مصر والوطن العربي اللقاء متمنيين فوز الريدز في اللقاء وتعثر الخصم المباشر مانشستر سيتي ومنافسة قوية أيضا على لقب هداف الدوري الانجليزي والذي ينافس عليها محمد صلاح بقوة واللاعب السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو لاعب السيتي واوباميانج لاعب أرسنال.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة 37

احصائيات ليفربول ونيوكاسل قبل المباراة

يسعى ليفربول للفوز بكل قوة في المباراتين القادمتين في الدوري وينتظر سقوط السيتي وذلك بعد الهزيمة الكبيرة من برشلونة في دوري أبطال أوروبا 3/0 والتي تصعب كثيرا من مهمة العودة في ملعب أنفيلد ولا يريد كلوب الخروج خالي الوفاق هذا الموسم لأن ذلك الأمر لن يتقبله جمهور ليفربول بكل تأكيد فسقف الطموحات عالي جدا هذا الموسم لما يقدمه فريق ليفربول من كرة قدم ممتعة وأداء جيد جدا في وجود كوكبة كبيرة من النجوم.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

الترتيب اللاعب الأهداف 1 محمد صلاح – ليفربول 21 =2 ساديو ماني – ليفربول 20 =2 سيرخيو أجويرو – مانشستر سيتي 20 4 بيير-إيميريك أوباميانج – آرسنال 19 5 جيمي فاردي – ليستر سيتي 18 =6 هاري كين – توتنهام 17 =6 رحيم ستيرلينج – مانشستر سيتي 17 8 إيدين هازارد – تشيلسي 16

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