موعد مباراة ليفربول و نابولي في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع للفريقين والقنوات المفتوحة الناقلة لها

الليلة وفى تمام الساعة التاسعة مساءً تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية في مصر وكافة دول العالم مع وجبه كروية دسمة، حيث سيلتقي نادي ليفربول الانجليزي ضد نادي نابولي الايطالي في دوري أبطال أوروبا بالمجموعة الخامسة وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على استاد ملعب سان باولو.







التشكيل المتوقع لنادي ليفربول ضد فريق نابولي الإيطالي:-

من المتوقع وفقاً لما استقر عليه المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي الألماني يورجن كلوب، أن يكون التشكيل الأساسي لنادي ليفربول الانجليزي والذي سيخوض به مباراته ضد نادي نابولي الإيطالي كالتالي :-







أدريان في حراسة المرمي، أرنولد، ماتيب، فان ديك ، روبرتسون في خط الدفاع، فابينيو، هندرسون فاينالدوم في خط الوسط، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو في خط الهجوم.

التشكيل المتوقع لنادي نابولي في مباراته ضد فريق ليفربول الانجليزي:-

ميريت فى حراسة المرمي، دى لورينزو، كوستاس، مانولاس، كوليبالي، روي في خط الدفاع، كاييخون، إنسيني، روبز، آلان ماركيز في خط الوسط، لوزانو، ميرتينيز في خط الهجوم.

من الجدير بالذكر أن فريقي ليفربول الانجليزي ونابولي الإيطالي قد التقيا في مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية، حيث استطاع فريق نابولي الفوز على فريق ليفربول في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد سان باولو بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وفي المباراة الثانية استطاع فريق ليفربول تحقيق الفوز على فريق نابولي بنتيجة هدف مقابل لاشيء أحرزه اللاعب المصري المحترف في نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح.







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