موعد مباراة ليفربول x توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ننشر موعد مباراة ليفربول المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019م ضد فريق توتنهام هوتسبير بعد تحقيق الفوز اليوم على نادي أياكس أمستردام الهولندي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين عن طريق اللاعب لوكاس مورا، وبهذه النتيجة الغير متوقعة على أرض الفريق الهولندي فقد حجز الفريق الإنجليزي المقعد الأخر في نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه الفريق الفائز من المباراة التي أقيمت بين نادي برشلونة وليفربول.

ومن المقرر أن تحظى مباراة ليفربول المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا على اهتمام محبي وعشاق كرة القدم حول العالم بشكل عام وعشاق ومحبي اللاعب العربي المصري محمد صلاح بصفة خاصة، لذلك قمنا بتوفير موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت جمهورية مصر العربية وتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكنكم التعرف على بطاقة مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام هوتسبير من خلال التالي.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير

أقيمت أمس مباراة ليفربول ضد برشلونة في مباراة العودة التاريخية التي حقق فيها لاعبو الفريق الإنجليزي معجزة كروية عندما استطاعوا تسجيل ثلاثة أهداف دون أن يتلقى مرماهم أي هدف خلال المباراة، لتصبح نتيجة المباراتين التي جمعتا بين الفريقين هي أربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح الريدز، وبهذه النتيجة استطاع نادي ليفربول بقيادة المدرب “كلوب” من الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الجاري.

كما استطاع أيضاً فريق توتنهام هوتسبير تحقيق فوزاً صعباً للغاية على مُضيفه الهولندي “أياكس أمستردام” في لقاء العودة، حيث سجل اللاعب لوكاس مورا ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الفريق الإنجليزي، وبهذه النتيجة يكون إجمالي أهداف اللقاءين هو ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة والفارق هنا في عدد الأهداف التي أحرزت على أرض المُضيف ليتأهل نادي توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا كطرف ثاني ليواجه نادي ليفربول في الموعد الموضح من خلال التالي:

بطاقة المباراة

المباراة: ليفربول x توتنهام هوتسبير

نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

الموعد: السبت 1 يونيو 2019 الموافق لتاريخ 27 رمضان 1440هـ.

التوقيت: الساعة 9:00م بتوقيت مصر، الساعة 10:00م بتوقيت السعودية.

استاد المباراة: “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

نهائي إنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2008.