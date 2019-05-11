موعد مباراة مانشستر سيتى وبرايتون “لقاء التتويج” بالبريميرليج

تقام مباراة مانشتسر سيتى وبرايتون أو “لقاء التتويج” بالبريميرليج ضمن مباريات الأسبوع 38 والأخير فى الدوري الإنجليزي يوم الأحد 12 مايو 2019 الموافق 7 رمضان 1440 هجرية على استاد “فالمر” فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، ويدير المباراة الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD2 ويعلق عليها المعلق الرياضي.

يدخل فريق مانشستر سيتى المباراة وهو يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق ليفربول الذى يحتل المركز الثاني برصيد 94 نقطة، وقد فاز فريق مانشستر سيتى فى 31 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات، بينما يحتل فريق برايتون المركز السابع عشر فى الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 16 مباراة.

التشكيل المتوقع فى مباراة مانشستر سيتى وبرايتون

من المتوقع أن يخوض جوارديولا المدير الفني للسيتى المباراة بتشكيل مكون من: إيدرسون فى حراسة المرمي وأوليكساندر زينتشينكو وإيميرك لابورتي وفينسنت كومباني وكايل ووكر فى خط الظهر وديفيد سيلفا وإلكاي جوندوجان وبيرناردو سيلفا فى خط الوسط وليروي ساني وسيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج فى خط الهجوم.

أما فريق برايتون فمن المتوقع أن يخوض المدرب كريس هوتون المباراة بتكشيل مكون من: ماثيو ريان فى حراسة المرمي، وجايتان بونج ولويس دانك وشين دافي وبرونو سالتور فى خط الظهر، وعلى رضا جاهان ويفيس بيسوما وبروبير وديل ستيفينز وسولي مارش فى خط الوسط، وفلورين أندوني فى الهجوم.