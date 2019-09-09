موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي السبت 14 – 9 – 2019







تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية خاصة والكرة العالمية عامة مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري نحو أرضية ملعب كارو رود، حيث يحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلا على نظيره نادي نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يسعى السيتي لمواصلة مطاردة ليفربول على صدارة جدول ترتيب المسابقة.







ويدخل لاعبي السيتي اللقاء عاقدين العزم على حصد نقاط المباراة الثلاث، واضعين في الاعتبار فارق النقاط عن الريدز المتصدر حيث يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما يأتي السيتي ثانيًا برصيد 10 نقاط من أربع مباريات خاضها الفريق حتى الآن بالبريمرليج، حيث افتتح السيتزين الموسم بفوز كاسح على ويستهام بخماسية نظيفة.

ليصطدم في الجولة الثانية بالعنيد توتنهام وتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل الإيجابي 2 -2، وفي الجولة الثالثة واجه أبناء الأسباني بيب جوارديولا بورنموث وتمكن من تخطي عقبته بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وقبل التوقف الدولي تغلب السيتي على برايتون برباعية نظيفة في مباراة شهدت تألق لاعبي السماوي.







على الجانب الآخر يدخل نوريتش سيتي اللقاء على أمل استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من وضع الفريق سريعًا قبل أن يشتد صراع الهروب من مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يحتل نوريتش المركز التاسع عشر برصيد ثلاث نقاط حققها من فوز وحيد، بينما تلقى ثلاث هزائم ولم ينجح في التعادل فأي مباراة حتى الآن.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي :







تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريمرليج والتي تلعب على أرضية ستاد كارو رود في تمام الساعة :

18:30 بتوقيت القاهرة.

19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

20:30 بتوقيت أبو ظبي.