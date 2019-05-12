موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق

ستكون أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القم متجه عصر اليوم صوب ملعب فالمر معقل فريق برايتون من أجل متابعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة الختامية من منافسات البريمرليج اليوم الأحد، في المباراة التي ستحدد هوية الفريق المٌتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا يسعى لحسم أمور لقب الدوري هذا الموسم لصالحه، فالفريق الذي تٌوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل في تحقيق لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، خاصة وأن ذمام أمور حسم اللقب في يد فريق مانشستر سيتي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 95 نقطة، فالفوز اليوم على برايتون يعني أن الفريق قد حسم أمور لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون، والتي ستقام في نفس توقيت المباراة، حيث ينتظر فريق ليفربول هدية برايتون من أجل التتويج بلقب البريمرليج.

أما فريق برايتون فيدخل مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي بأريحية كبيرة، وذلك بعد أن تأكد بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتمال مثلث الهبوط للشامبيونشيب بهبوط فريق كارديف سيتي بصحبه كل من: فولهام، وهدرسفيلد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة مان سيتي وبرايتون عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وسيقوم بالتعليق على مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مساء اليوم المعلق حفيظ دراجي، وذلك من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD2، والتي ستنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي اليوم على الهواء مباشرة باللغة العربية.