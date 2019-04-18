موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين

يستضيف ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزي قمة منافسات الجولة الخامسة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام في مباراة هامة لكلا الفريق خاصة فريق مانشستر سيتي الذي ينافس هذا الموسم على لقب الدوري.

مانشستر سيتي وتوتنهام ألتقيا يوم الأربعاء الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على نفس ملعب المباراة، واستطاع مانشستر سيتي الفوز بنتيجة 4-3 على فريق توتنهام، لكن التأهل لدور نصف النهائي كان من نصيب فريق توتنهام الذي كان قد فاز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، ليتأهل الفريق اللندني بعد مباراة شهدت إثارة كبيرة.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراة السبت بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا من أجل الفوز، خاصة بعد الخروج من دوري الأبطال، السيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر، إلا أن السيتي لعب مباراة أقل من الريدز.

أما فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني بوتشينو فيدخل هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الابتعاد بالمركز الثالث عن المنافسين، وضمان التأهل الموسم المقبل لبطولة دوري أبطال أوروبا، الفريق اللندني يدخل مباراة السبت ولديه 67 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية للجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وتوتنهام ظهر السبت، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمبارا مانشستر سيتي وتوتنهام

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة مان سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي ظهر يوم السبت عبر قناة bein SPORTS HD2، ولم يتم حتى الآن الكشف عن معلق المباراة على هذه القناة.

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