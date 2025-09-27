موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد| لقاء الاقتراب من رباعي المقدمة والهروب من القاع

يستضيف نادي برينتفورد على ملعبه اليوم السبت 27-9-2025 في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي بنسخته الحالية نظيره مانشستر يونايتد، وبمتابعة إخبارية شاملة ننقل لكم تفاصيل اللقاء شامل موعد المواجهة بتوقيت مصر والسعودية والإمارات، ونتائج الفريقين وموقف كل فريق ببطولة الدوري بعد خمس جولات سابقة وقبل بداية مباراة اليوم بالجولة السادسة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم

يلتقي اليوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره برينتفورد على ملعب الأخير “برينتفورد كوميونتي” اليوم السبت في إطار منافسات الجولة رقم 6 من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والساعة 3:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ويتم بث اللقاء اليوم على شاشة قناة بي إن سبورت 1 بتعليق علي محمد علي.

موقف الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد لقاءه اليوم ضد فريق برينتفورد وهو يحتل المركز الحادي عشر من ترتيب جدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط من 5 لقاءات بفوزين وتعادل واحد وهزيمتين.

بينما يدخل النادي المستضيف اليوم نادي برينتفورد لقاءه اليوم ضد مان يونايتد وهو بالمركز 17 من ترتيب جدول فرق الدوري بعد 5 جولات برصيد 4 نقاط بفوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم.

الفريق النقاط الترتيب مانشستر يونايتد 7 11 برينتفورد 4 17

ومن ثم لقاء اليوم يجمع فريق مانشستر يونايتد صاحب السبع نقاط الساعي للنقطة العاشرة ليقترب من رباعي المقدمة، وفريق برينتفورد بالأربع نقاط الساعي للنقطة السابعة ليهرب من شبح فرق القاع لو خسر اليوم مباراته ضد المان.

نتيجة أخر لقاء بين الفريقين

كان أخر لقاء جمع فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد في مايو الماضي في إطار منافسات نسخة الموسم السابق من بطولة الدوري الإنجليزي في إطار منافسات الجولة 35 من البطولة، وأنتهي اللقاء بفوز برينتفورد بأربعة أهداف لثلاث.