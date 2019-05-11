موعد مباراة مان سيتي ضد برايتون في الجولة الأخيرة من الدوري

برايتون ضد مان سيتي،لحظة الحقيقة هنا بالنسبة لبيب غوارديولا وفريق مان سيتي الذي يسافر إلى برايتون يوم الأحد مع العلم أن الفوز سيضمن لهم اللقب الثاني تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التسديدة المذهلة التي قام بها فنسنت كومباني ضد ليستر ليلة الإثنين وضعت مان سيتي في أعلى قمة الدوري بفارق نقطة عن ليفربول ، الذي سيواجه ولفرهامبتون واندررز في الأنفيلد ويسعى لإستغلال أي هفوة من المان سيتي.

ومع ذلك ، ستكون كل الأنظار على غوارديولا ونجومه ، حيث يسعون لأن يصبحوا أول فريق يحتفظ بالدوري الممتاز منذ غريمه مانشستر يونايتد في 2009.

ستنطلق الأحد 12 مايو

ضربة البداية في الساعة14:00 (بتوقيت جرينتش)17:00بوقيت القاهرة

على ملعب أميكس

الحكم مايكل أوليفر

بعد الأداء الممتاز والتعادل 1-1 مع آرسنال الأسبوع الماضي ، ليس من المتوقع أن يقوم هيوتن بإجراء العديد من التغييرات على فريقه الذي ليست لديه أي مخاوف بشأن الإصابة.

االتشكيل المتوقع لمان سيتي وبرايتون

برايتون ريان. برونو ، دونك ، دافي ، برناردو ؛ مارتش، جروس، ستيفينز، بيسوما، نوكاييرت؛ موراي.

مانشستر سيتي إدرسون ؛ ووكر ، كومباني ، لابورت ، زينتشينكو ؛ فودن ، جوندوجان ، ديفيد سيلفا ؛ سترلينيغ ، أغويرو ، برناردو سيلفا.

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تواجه الناديان 21 مرة في تاريخهما ، وفاز سيتي في 12 مناسبة. برايتون خمسة انتصارات وكان هناك أربعة تعادلات.

إليك أداء كل فريق في آخر خمس مباريات له:

برايتون مانشستر سيتي

ارسنال 1-1 برايتون (5/5) مانشستر سيتي 1-0 ليستر (6/5)

برايتون 1-1 نيوكاسل (27/4) بيرنلي 0-1 مانشستر سيتي (28/4)

توتنهام 1-0 برايتون (23/4) مانشستر يونايتد 0-2 مانشستر سيتي (24/4)

وولفرهامبتون 0-0 برايتون (20/4) مانشستر سيتي 1-0 توتنهام (20/4)

برايتون 0-2 كارديف (16/4) كريستال بالاس 1-3 مانشستر سيتي (14/4)

كان على سيتي أن يعمل بجد بشكل لا يصدق لكي يبقى فوق فريق ليفربول الممتاز ، وسيكون من المفاجئ أن نراهم يسقطون في العقبة الأخيرة.