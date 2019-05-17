موعد مباراة مان سيتي ضد واتفورد في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

مان سيتي ضد واتفورد،يستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة ضد واتفورد في ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018/199 مساء السبت، فاز مانشستر سيتي على تشيلسي في نهائي كأس كاراباو في فبراير بعد ركلات الترجيح وتوّج لتوه بالدوري الإنجليزي الممتاز متغلبا على ليفربول في واحد من أعظم السباقات على لقب الدوري،وهو بكل تأكيد سيقاتل لإحراز لقب الكأس.

من ناحية أخرى ،تأهل واتفورد في ثاني نهائي له في كأس الاتحاد الإنجليزي والأول منذ هزيمته 2-0 أمام إيفرتون في عام 1984.

ستبدأ المباراة السبت 18 مايو

على تمام 16:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب ويمبلي

الحكم كيفن فريند

لاعب خط وسط مانشستر سيتي فرناندينيو خارج تشكيلة الفريق منذ نهاية أبريل بسبب إصابة في الركبة. وسيكون كيفن دي بروين أحد الاحتمالات بعد مشاركته كبديل متأخر في المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز ضد برايتون. كلا من كلاوديو برافو وبنيامين ميندي سيغيبان عن النهائي بسبب الإصابات الطويلة المدى التي تعرضا لها.

عاد لاعب فريق واتفورد إتيان كابوي من إصابة في الفخذ يوم الأحد ، ومن المتوقع أن يلعب دوراً كبيراً مع فريقه في ويمبلي.

التشكيل المتوقع مان سيتي ضد واتفورد

مانشستر سيتي إدرسون ؛ ووكر ، كومباني ، لابورت ، زينتشينكو ؛ برناردو ، جوندوجان ، سيلفا ؛ سترلينيغ ، أغويرو ، محرز

واتفورد جوميز. فيمينيا ، كاباسيلي ، كاثكارت ، هولباس ؛ دوكور، كابوي،هوجس،بيريرا؛ ديولوفو ، دييني

واجه سيتي واتفورد 28 مرة ، حيث فاز الستي بـ 17 مباراة وتعادلا خمس مرات. ذهبت المباريات الست المتبقية لصالح واتفورد ، حيث تعود آخرها إلى عام 1989.

فاز مان سيتي في كل من المباريات العشر السابقة ضد واتفورد ولم يخسر بيب جوارديولا أمام واتفورد أبدا.

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فاز مان سيتي في كل من مبارياته الـ14 الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحافظ على لقبه الثاني تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في ما يلي كيفية أداء كل فريق في مبارياته الخمس السابقة في جميع المسابقات.

مان سيتي ضد واتفورد

برايتون 1-4 مانشستر سيتي (12/05) واتفورد 1-4 وست هام (12/05)

مانشستر سيتي 1-0 ليستر (06/05) تشيلسي 3-0 واتفورد (05/05)

بيرنلي 0-1 مانشستر سيتي (28/04) واتفورد 1-2وولفرهامبتون (27/04)

مانشستر يونايتد 0-2 مانشستر سيتي (24/04) واتفورد 1-1 ساوثهامبتون (23/04)

مانشستر سيتي 1-0 توتنهام (20/04) هدرسفيلد 1-2 واتفورد (20/04)