موعد مباراة مان يونايتد ونوتينغهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل

يستضيف ملعب”سيتي غراوند” مباراة مان يونايتد ونوتينغهام في الدوري الإنجليزي يوم السبت 1 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة العاشرة حيث فاز فريق مان يونايتد علي فريق برايتون بنتيجة 4-2 في الجولة السابقة بينما خسر فريق نوتينغهام من فريق بورنموث بنتيجة 2-0.

الجولة العاشرة البطولة الدوري الإنجليزي معلق المباراة سيتي غراوند القنوات الناقلة بي إن سبورت 4 توقيت المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت بالتحديد قناة بي ان سبورت 4، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

تشكيل فريق مان يونايتد

حارس المرمى: سينه لامّنس

الدفاع: ليني يورو – ماتيـي دي ليخت – لوك شو

الوسط: أمد – كاسيميرو – برونو فيرنانديز – ديوغو دالوت

الهجوم: بريان مبيومو – ماثيوس كونا – بنيامين شيكو

تحليل سريع للقاء

الدافعان: نوتنغهام فورست في موقف صعب حيث لم تحقق نتائج إيجابية منذ بداية الموسم، وتسعى لاسترداد توازنها، بالمقابل، مانشستر يونايتد يدخل اللقاء بثقة عالية بعد سلسلة من الانتصارات.

الاستراتيجية: من المتوقع أن يعتمد فورست على الحذر الدفاعي والهجمات المرتدة، بينما سيحاول يونايتد فرض سيطرته واستغلال المساحات خلف دفاع المنافس.

نقطة القوة: برونو فيرنانديز في وسط الملعب ليونايتد يمثل محورا مهما لخلق الفرص، أما في فورست فمورغان غيبس-وايت هو أحد اللاعبين القادرين على تقديم لمسة هجومية مفاجئة.

التحدي الكبير: كيف سيتعامل دفاع فورست مع خط هجوم يونايتد السريع، وفي المقابل كيف سيحقق يونايتد اختراقا أمام دفاع مضغوط في ملعبه؟