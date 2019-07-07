موعد مباراة محاربي الصحراء ضد غينيا في دور ال 16 والقناة الجزائرية المفتوحة على النايل سات الناقلة للمباراة تعرف على تصريحات مدرب غينيا القوية قبل المباراة

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن مباراة المنتخب الجزائري ضد منتخب غينيا، التي من المقرر أن تنطلق في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، ضمن مباريات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر في الفترة من 21/6/2019 إلي 19/7/2019، ونحن من خلال هذا المقال، نرصد لكم أدق تفاصيل اللقاء ونتمنى أن ينال المقال على رضاكم.

أستعد المنتخب الجزائري جيداً للمباراة، وكان لخروج مصر والمغرب من البطولة إثره على استعدادات الجزائر التي أخدة الأمور بجدية أكثر، ونسيت أنها حصلت على العلامة الكاملة في مباريات دور المجموعات، ولم تهتز شباكها واستعدت جيدا للمباراة، وكانت لتصريحات المدير الفني البلجيكي لمنتخب غينيا، الذي قال نحن سنفوز على الجزائر ولا يشغلنا ترتيب المنتخبين، أثرها في إلهاب حماس ألاعبين الجائرين.

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري اليوم ضد غينيا

حراسة المرمي: رايس إمبولحي.

خط الدفاع: جمال بلعمري، عيسي ماندي، يوسف عطال، رامي بن سبيعي.

خط الوسط: عدلان قديوره، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيفيولي.

خط الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح.

موعد مباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة معلق المباراة الجزائر *غينيا الثامنة بتوقيت الجزائر ، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت ماكيHD1 HD2 قناة تايم سبورت التردد الأرضي، قناة الجزائر الرياضية التردد الأرضي المعلق الجزائري حفيظ الدراجي

حكم مباراة الجزائر وغينيا الليلة

أعلنت لجنة لحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعين الحكم السيشيلي برنار كاميل، لإدارة المباراة ويساعده السوداني محمد إبراهيم، والكاميروني إيفاريست منكواندي.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة جيدة يستمتع بها الجمهور المحب لكرة القدم في كل مكان.