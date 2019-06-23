موعد مباراة مصر القادمة ضد الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا 2019 وترتيب المجموعة

ينتظر عشاق منتخب مصر المباراة القادمة للمنتخب المصري لكرة القدم ضد الكونغو الديمقراطية ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل منتخب مصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بنتيجة 0/1 أحرزه محمود حسن تريزيجية ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة بنفس رصيد النقاط ولكن متفوقا في عدد الأهداف بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 0/2.

موعد مباراة مصر والكونغو

تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب الكونغو في الجولة الثانية لمنتخب مصر في مرحلة المجموعات على ملعب ستاد القاهرة يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر واليكم ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر المباراة في المركز الثاني بفارق الأهداف مع أوغندا المتصدر والذي يواجه مصر في المباراة الأخيرة من مرحلة المجموعات والتي هي في الغالب التي ستحدد متصدر المجموعة الأولى، ويسعى منتخب مصر جاهداً للحصول على المركز الأول في المجموعة حتى لا تتصعب الأمور ومقابلة منتخبات صاحبة تصنيف كبير في مرحلة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وأوغندا

يلتقي منتخب مصر مع منتخب أوغندا في المباراة الختامية للمجموعة الأولى والتي ستحدد متصدر هذه المجموعة يوم الأحد الموافق 30/6/2019 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل المباراة فضائيا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وأرضيا على قناة تايم سبورت المفتوحة والتي تنقل مباريات البطولة بالكامل.