موعد مباراة مصر القادمة ضد جمهورية الكونغو في الجولة الثانية من مباريات كاس افريقيا

ننشر موعد مباراة مصر القادمة في الجولة الثانية من مباريات كاس افريقيا 2019 المجموعة الأولى من البطولة، وذلك بعد نهاية ماتش الفراعنة اليوم في الجولة الأولى ضد زيمبابوي، حيث سوف يكون هو موعد مباراة مصر وجمهورية الكونغو القادمة، وهي المباراة التي سوف يبحث فيها رفقاء محمد صلاح على تحقيق الفوز الثاني على التوالي، والضرب بقوة كبيرة من أجل التأهل رسميا إلى الدور القادم من البطولة من الناحية الحسابية، ومن أجل البحث على تحسين الأداء خصوصا أن الجماهير غير راضية على أداء المنتخب المصري في مباراته الأولى من البطولة ضد منتخب زيمبابوي رغم الفوز بهدف مقابل صفر.

موعد مباراة مصر وجمهورية الكونغو القادمة في الجولة الثانية، أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على أنه سوف يكون يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 الجاري، حيث سوف يتقابل المنتخبين في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على أرضية إستاد القاهرة الدولي والذي سوف يعرف إجراء جميع مباريات الفراعنة في البطولة.

في حين أن توقيت مباراة مصر وجمهورية الكونغو القادمة سوف يكون في تمام الساعة 22.00 العاشرة مساءا 22.00 بتوقيت القاهرة مصر المحلي، وفي الساعة 23.00 بتوقيت السعودية والعراق وسوريا، والذي يوافق الساعة الثامنة مساءا 20.00 بتوقيت غرينتش العالمي الموحد، في حين ان القنوات الناقلة لمباراة مصر وجمهورية الكونغو القادمة في الجولة الثانية، سوف تكون هي قناة تايم سبورت المصرية الأرضية، وايضا قناة بي ان سبورت ماكس 1و2 القناة الناقلة لمباريات كاس افريقيا على التردد الفضائي على قمر نايل سات، ولم يتم بعد الإعلان على هوية واسم معلق مباراة مصر وجمهورية الكونغو القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري في مباراته الأولى يوم الجمعة الماضي في إفتتاح مباريات كاس افريقيا 2019، كان قد حقق الفوز على حستاب منتخب زيمبابوي بهدف مقابل صفر قبل موعد مباراة مصر القادمة ضد جمهورية الكونغو، حيث كان سجل الهدف الوحيد للفراعنة في تلك المباراة اللاعب محمود تريزيجه في الدقيقة 41 من مجريات الشوط الأول من تلك المباراة، وفي الشوط الثاني عرف أداء الفراعنة تراجع كبير الامر الذي جعل الجماهير غير مرتاحة لأداء المنتخب المصري في البطولة.

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