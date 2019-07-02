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رسميًا جنوب إفريقيا.. موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الفوز على أوغندا

كتب مصطفى أحمدفي آخر تحديث
رسميًا جنوب إفريقيا.. موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الفوز على أوغندا
موعد مباراة مصر القادمة فى دور الـ16 بأمم أفريقيا

بعد فوز مصر على أوغندا  واحتلالها صدارة المجموعة  لايتوقف المصريين  ولا تنتهى تساؤلاتهم عن تحديد موعد مباراة مصر القادمة  فهم لديهم  شغف لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية ومايصل له أداء منتخب الفراعنة فى كل مباراة تلو الأخرى.

موعد مباراة مصر القادمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الفوز على أوغندا أصبحث محل بحث الملايين من المصريين بعد  انطلاق مباراة المنتخب المصري اليوم، حيث بدأت حلقة التساؤلات تزداد عن موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على أوغندا  ليستعد جمهور المنتخب المصري العريق بحماسه الذي يشعل الأجواء بالإستاد أثناء مباريات منتخبه، لموعد مباراة مصر بعد الفوز على أوغندا في مباراة اليوم التي ينتظرها جميع مشجعي كأس الأمم الأفريقية بالمقاهي، والمنازل المصرية، وغيرهم من الأماكن التي لجأ لها الجمهور لمشاهدة مباراة اليوم بين مصر وأوغندا على طريقته الخاصة.

خاض منتخب الوطني حتى الآن ثلاث مباريات منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث كانت الانطلاقة أمام زيمبابوي، ومن ثم الكونغو الديمقراطية، وفاز المنتخب المصري في المباراتين، والثالثة أمام منتخب أوغندا وفي المقابل خاض منتخب أوغندا أيضًا ثلاث مباريات في كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 حتى الآن، في الجولة الأولي من دور المجموعات، فاز على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل، بينما تعادل إيجابياً أمام زيمبابوي، ويحتل منتخب مصر الآن صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مصر القادمة

تزداد عمليات البحث من قبل مشجعي كأس الأمم الأفريقية خاصة، ومشجعي كرة القدم عامة، عن موعد مباراة مصر  بعد الفوز على أوغندا، وذلك عبر محرك البحث الشهير “جوجل” لمعرفة موعد مباراة مصر المقبلة التي شغلت تفكير ملايين الجماهير.

موعد مباراة مصر القادمة
موعد مباراة مصر القادمة

مباراة مصر القادمة في كأس الأمم الأفريقية  2019

يستعد جمهور المنتخب المصري لموعد مباراة مصر المقبلة  بعد الفوز على أوغندا، بشتى الطرق وذلك لتحقيق حلم البطولة الذي طالما حلموا به منذ إطلاق جمهورية مصر العربية بإستضافة 24 فريق من فرق القارة السمراء على أرضها في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتقام مباراة منتخب مصر فى دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2019، يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو المقبل، فى التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولى

 

الجدير بالذكر أن مباراة مصر وأوغندا  انطلقت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، لينتظر كلًا من جماهير المنتخبين نتيجة مباراة مصر وأوغندا، ومن ثم موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على أوغندا.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

بشكل رسمي حصل منتخب جنوب إفريقيا، علي المركز الثالث في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية ابتداءا من 21 يونيو حتي 19 يوليو الجاري، وبذلك أصبحت مواجهة المنتخب الوطني المصري حتمية مع منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ16 يوم السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر أتتذاع مباراة مصر يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً، على قنوات beIN SPORTS HD 1 FR – beIN SPORTS MAX 2 HD AR – beIN SPORTS MAX 1 HD AR- تايم سبورت على البث الأرضي.

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عن الكاتب

مصطفى أحمد

كاتب صحفي خريج كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون عام 2015، باحث في مرحلة الماجستير، أعمل في المجال الصحفى منذ عام 2013، محب للقراءة والإطلاع وأعشق النادي الأهلي

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