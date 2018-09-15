موعد مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود الإثنين 17-9-2018 ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري

موعد مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود ضمن مباريات الاسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز نقدمها لكم عبر موقع كلمة، مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد ان استطاع الفوز في مباراتين بينما تعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمتين أمام الزمالك والإسماعيلي، بينما حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط فقط، فمنذ انطلاق الدوري لهذا الموسم لم يحقق فريق حرس الحدود أي انتصار بينما تعادل في 3 مباريات وهُزم في 3 آخرين.

من المتوقع أن تشهد مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود تنافس قوي بين الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط، بلغ عدد مواجهات الرسمية بين الفريقين نحو 10 مواجهات تقريباً، كان للتعادل بين مصر المقاصة وحرس الحدود نصيب الأسد فيهم بنحو 7 مباريات، وفاز مصر المقاصة بنحو مباراتين.

موعد مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود

من المُقرر أن تُقام مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود يوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفي الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على استاد جهاز الرياضة العسكري.

توقيت مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود ملعب المباراة القنوات الناقلة 15:30 بتوقيت مصر. 16:30 بتوقيت السعودية. جهاز الرياضة العسكري. أون سبورت. النيل الرياضية.

احصائيات نادي مصر المقاصة في الدوري المصري 2018-2019

في آخر مباراة لنادي مصر المقاصة استطاع الفوز أمام وادي دجلة بهدفين لكل من رجب عمران في الدقيقة 12 وللاعب اريك تراوري في الدقيقة 74 لتنتهي المباراة بفوز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ليتصدر اللاعب رجب عمران قائمة هدافي فريق مصر المقاصة بهدفين، فيما تلقي الفريق 11 بطاقة صفراء مقابل بطاقتين حمراء.

ترتيب الفريق بطاقات صفراء بطاقات حمراء الأهداف المسجلة ضربات الجزاء التاسع 11 2 5 0

احصائيات حرس الحدود

تعادل حرس الحدود في آخر مباراة له أمام الاتحاد السكندري إيجابياً بهدف لكل فريق، وبلغ عدد أهداف الفريق 4 أهدف كان للاعب مصطفي جمال نصيب الأسد فيهم برصيد 3 أهدف.