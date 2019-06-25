موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية: القنوات الناقلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2019

يلتقي المنتخب المصري مع نظيرة المنتخب الأفريقي الكونغو في ثاني جولات بطولة أمم أفريقيا 2019، فبعد أن انتهت مباراة مصر وزيمبابوي الماضية بفوز المنتخب الوطني لمصر بهدف المهاجم محمود تريزجية الوحيد، يدخلون مباراة اليوم وهم يمتلكون ثلاثة نقاط لكن يحتل الصدارة منتخب أوغندا بعد فوزه بهدفين علي الكونغو في المباراة الماضية، مما يجعل لاعبي منتخب مصر سيسعون للفوز بأكبر نتيجة اليوم من أجل احتلال صدارة ترتيب المجموعة الأولي في كاس الأمم الأفريقية 2019، تعتبر مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية التي سيتم لعبها في ثاني مباريات المجموعة محسومة للمنتخب المصري، لكن من الممكن أن نجد مفاجئات فكرة القدم لا يوجد بها سوي المفاجئات، نتعرف الآن علي القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم وموعد المباراة.

موعد مباراة مصر والكونغو أمم أفريقيا

يأتي موعد مباراة مصر القادمة في الأمم الأفريقية ضد الكونغو الديمقراطية الأربعاء 26 يونيو 2019، كما تحدد توقيت المباراة ليكون في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش العالمي، ويكون التوقيت لمباراة مصر ضد الكونجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية والعراق، وفلسطين، وسوريا، كما يكون توقيت المباراة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب.

كما يكون الملعب المقرر للمباراة هو ستاد القاهرة الدولي، ويحكم مباراة مصر والكونغو اليوم الحكم فيكتور جوميز، بينما معلق مباراة منتخب مصر في الأمم الأفريقية 2019 لم يتم تحديده بعد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

تأتي مجموعة من القنوات الناقلة لبطولة كاس أمم أفريقيا لنقل مباراة منتخب مصر، وتأتي القنوات الناقلة مصر والكونغو من مختلف الأقمار الصناعية، حيث يمكن لكل شخص الحصول علي قناة تنقل مباراة مصر ضد الكونغو بكل سهولة، ويمكنكم متابعتنا عند بداية المباراة حيث سننقل لكم ملخص نتيجة مصر والكونغو اليوم.