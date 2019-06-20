موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي وبداية حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الحدث الرياضي الأكبر في القارة الأفريقية لهذا العام، كأس الأمم الأفريقية 2019 والذي تبدأ فاعليته الرسمية مع انطلاق صافرة حكم مباراة الافتتاح بين فريق منتخب مصر الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره مع فريق زيمبابوي، وتأتي مباراة مصر ضد زيمبابوي في مستهل النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي استحوذ منتخب الفراعنة فيه على نصيب الأسد بعد أن حصل بمفرده على اللقب سبع مرات ليكون الفريق الأول في عدد مرات الحصول على البطولة، ويتطلع الملايين من عشاق ومشجعي المنتخب المصري إلى الحصول على اللقب الثامن خاصا وأن البطولة هذه المرة تلعب على أرضه وبين جمهوره.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

ويلعب المنتخب المصري والذي يأتي ضمن المجموعة الأولي التي تضم إلى جانب فريق الفراعنة كل من زيمبابوي التي ستشهد ضربة البداية معه، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، مباراة الأولى على ملعب إستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن تشهد مباراة مصر ضد زيمبابوي حضور جماهيري كبير خاصا وأنها مباراة الافتتاح.

موعد بداية حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019

هذا ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة التي ينتظرها عشاق كرة القدم الأفريقية حول العالم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والذي سيشهد مجموعة من الفقرات الفنية تأتي على رأسها أغنية المطرب المصري حكيم والتي تحمل عنوان “متجمعين”، ويشارك أيضا المطرب النيجيري “فيمى كوتيه”، وكذلك المغنية الإيفوارية “دوبيه”.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي وحفل الافتتاح

من المقرر أن يتم بث مباراة الغد بين منتخبي مصر وزيمبابوي وكذلك حفل الافتتاح عبر قناة bein sports hd1,hd2، وقناة bein sports max 1 hd، صاحبة حقوق البث الفضائي، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة تايم سبورت من خلال البث الأرضي داخل جمهورية مصر العربية.