موعد مباراة مصر وأوزبكستان الأولمبي والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة مصر وأوزبكستان الأولمبي اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 هو الموعد الأهم ضمن جدول مباريات كرة القدم، حيث يخوض منتخب الفراعنة تحت 23 سنة ثاني مبارياته الودية ضد نظيره الأوزبكي، ويبحث المنتخب المصري اليوم عن تحقيق الفوز، بعد خسارته في اللقاء الأول بهدفين دون رد، هذا ونقدم لكم الآن أخر أخبار المباراة، وأسماء القنوات الناقلة لها وموعدها بتوقيت مصر والسعودية والإمارات، يخوض المنتخب تلك المباريات تجهيزا لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام بمصر، تلك النهائيات المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تقام مباراة مصر وأوزبكستان الأولمبي الودية اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث شهد اللقاء الأول حضور جماهيري كبير مما ساعد أصحاب الأرض على تحقيق فوزهم الكبير، يقود المنتخب الأولمبي المصري الكابتن شوقي غريب، ويضم هذا الجيل مجموعة من أبرز المواهب المصرية، وجميعهم يلعبون في أندية الدوري الممتاز بصورة مستمرة وثابتة.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان الأولمبي الودية والقنوات الناقلة لها

بخصوص قنوات تذيع مباراة مصر وأوزبكستان الأولمبي الودية اليوم فسوف تكون منقولة على قناة أوزبكستان الرياضية، ولن تذيع المباراة أي قناة مصرية، هذا وسوف نتابع معكم تشكيلة المنتخب المصري، وأهم أحداث اللقاء، حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، موعد المباراة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت الإمارات.