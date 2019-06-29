موعد مباراة مصر وأوغندا الجولة الثالثة توقيت اللقاء والقنوات الناقلة المجانية والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية خلال الفترة الحالية اللقاء الناري المرتقب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية والتى تستمر حتى منتصف شهر يوليو المقبل، حيث تنظم مصر النسخة الحالية وسط الحضارة الفرعونية وعلى ضفاف النيل، وخلال تلك الفترة يسعي المنتخب الوطني المصري باستغلال عاملي الأرض والجمهور فى التتويج بالبطولة والسعي وراء الفوز بكل اللقاءات حيث يتلقى كافة لقائته على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة، وخلال مشواره بالبطولة استطاع ان يحصل على العلامة الكاملة 6 نقاط خلال اللقاءات الماضية.

موعد مباراة مصر وأوغندا

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة الاخبار الرياضية من خلال النشرة الرياضية حيث يستعد المنتخب المصري لقائه القادم أمام وأوغندا لخوض الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية حيث يستعد استاد القاهرة بافتتاح أبوابه أمام الجماهير يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019،وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة من المجموعة الاولى والتى تضم كلا” من زيمبابوى والكونغو وأوغندا

ترتيب مجموعة مصر بأمم أفريقيا

ويدخل المنتخب الوطني المصري صدارة ترتيب المجموعة الاولي من امم افريقيا برصيد 6 نقاط والتى حصل عليهم خلال مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي بهدف نظيف عن طريق تريزيجيه وخلال اللقاء الثانى أمام منتخب والكونغو بهدفين عن طريق احمد المحمدي و محمد صلاح



وبطاقة وموعد منتخب مصر وأوغندا

المباراة:منتخب مصر v.s وأوغندا

موعد المباراة: الأحد الموافق 30 يونيو 2019

توقيت اللقاء: فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش