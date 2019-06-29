تعرف على .. موعد مباراة مصر وأوغندا القادمة في ختام دور المجموعات .. والقنوات الناقلة

في الوقت الراهن يستعد المنتخب المصري تحت قيادة المدرب الفني المكسيكي خافيير أجيري، من أجل خوض الجولة الثالثة والأخيرة الخاصة في دور المجموعات، ضد منتخب أوغندا، وذلك في فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي قد أتت باستضافة دولة مصر بدءًا من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 على أن تنتهى يوم الجمعة الموافق 19 يوليو القادم.

موعد مباراة مصر وأوغندا القادمة

ومن الجدير بالذكر أنه من المخطط أن تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب أوغندا في تمام التاسعة من مساء يوم غد الأحد الموافق 30 من شهر يونيو 2019، على أن تكون المباراة داخل استاد القاهرة، وتأتي تلك المباراة ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة الأمم الإفريقية والتي تحتوي على كل من منتخب زيمبابوي، ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

كما تجدر الإشارة إلى كون منتخب الفراعنة كان قد نجح التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد تمكن المنتخب من ذلك بعد نجاحه في الفوز خلال أول جولتين له أمام كل من منتخب زيمبابوى، ومنتخب الكونغو الديمقراطية، فقد تمكن المنتخب الوطني من التغلب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 1/0، بالإضافة إلى تغلبه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لاشئ، ليتصدر بذلك المنتخب الوطني مجموعته، برصيد 6 نقاط، ليأتي من بعده منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط، ويحتل بعدها منتخب زيمبابوي المركز الثالث بالمجموعة بنقطة واحدة، ليأتي منتخب الكونغو في المرتبة الأخيرة بدون ولا نقطة.

كأس الأمم الإفريقية 2019

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة على الأراضي المصرية، تأتي بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة، قد تم تقسيمهم على 6 مجموعات، بعدما كانت بطولة أمم إفريقيا 2019 تقام بمشاركة 16 منتخبًا، كان يتم تقسيمهم على 4 مجموعات فقط، كما يذكر أن البطولة

تقام على 6 ملاعب داخل جمهورية مصر العربية وهي استاد القاهرة، واستاد السلام ، واستاد السويس ، وكذلك استاد الدفاع الجوى، واستاد الإسكندرية، بالإضافة إلى استاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا غدًا

على رأس القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 قناة تايم سبورت، هذا بالإضافة إلى مجموعة قنوات بي ان سبورت.