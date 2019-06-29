مباراة مصر وأوغندا في البطولة الإفريقية 2019 .. الموعد النهائي والقنوات المفتوحة

ينتظر مشجعو كرة القدم وعشاق المستطيل الأخضر موعد مباراة مصر وأوغندا فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في هذه النسخة، وتعتبر مباراة منتخبنا الوطني المباراة الثالثة في مسيرته لحصد اللقب للمرة الثامنة،وتزداد نسبة معدلات البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عن موعد مباراة مصر واوغندا هذا الأسبوع، للإستمتاع بمشاهدة ممتعة بين المنتخبين ذات المهارات العالية.

موعد مباراة مصر واوغندا:

ازدادت التساؤلات بين جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية عن موعد مباراة مصر واوغندا، ونوضح خلال السطور التالية ميعاد ماتش مصر وأوغندا، والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وكذلك التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني المصري، حيث أنه من المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب المصري ونظيره الأوغندي يوم الأحد الموافق 30 – 6 -2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى بالعاصمة، وذلك في ثالث جولات المجموعة الأولى من نهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا:

تذاع مباراة مصر واوغندا بشكل حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورت، بالإضافة إلى موقع القناة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا عديدة، إضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية المصرية والتي تم افتتاحها خلال الأيام القليلة الماضية من أجل إذاعة مباريات البطولة الإفريقية بشكل حصري على شاشتها

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جميع ترددات القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .. تردد قناة beoutQ | تردد قناة تايم سبورت | ترد قناة بي إن سبورت

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وأوغندا:

تستطيع مشاهدة مباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية 2019 من خلال ضبط تردد قناة تايم سبورت، عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، وذلك من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

التردد 11449 استقطاب أفقي الحيز الأرضي UHF 32

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام أوغندا:

لو يتم الإفصاح حتى هذه اللحظة عن تشكيل المنتخب أمام اوغندا، ولكن التوقعات الأولة تشير إلى إن مباراة مصر وأوغندا سوف تشهد تغيرات كبيرة في صفوف لاعبي مصر، كما توقع البعض بعدم خوض صلاح للمباراة، وكان مران المنتخب الوطني قد شهد أمس الجمعة تعرض حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري محمود عبد الرحيم “جنش” للإصابة خلال المران الأمر الذي جعله لا يستطيع إكمال التمرين.

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