موعد مباراة مصر وأوغندا في ختام مباريات المجموعة والبحث عن الصدارة هدف الفريقين تعرف على التشكيل المتوقع لمصر وحكم المباراة وكل تفاصيل اللقاء

تنطلق اليلة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الرعب استاد القاهرة الدولي، الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولي، بين منتخبي مصر وأوغندا، ويسعي كلا المنتخبين للفوز باللقاء لتصدر المجموعة وتسهيل مهمته في دور ال16، ويفتح استاد القاهرة أبوابه لدخول الجماهير في الساعة الواحدة ظهراً، وتغلق أبواب الإستاد في السابعة مساءً قبل المباراة بساعتين.

يدخل المنتخب الأوغندي اللقاء متسلحاً بمعرفة مديره الفني ديسابر بطبيعة الاعب المصري، عندما كان مديراً فنياً لفريق الإسماعيلي المصري، وكذلك حارس مرماه دينيس أونياجو حارس صن داونز الجنوب إفريقي، لسابق لعبه أمام الفرق المصرية في البطولات الإفريقية للأندية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة الليلة

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش ، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد ، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة توقيت المباراة حكم المباراة مصر* أوغندا قناة بي إن سبورت HD1 HD2 – قناة تايم سبورت التردد الأرضي استاد القاهرة الدولي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية الحكم السنغالي ماجيتي نداي

وضع المجموعة الأولي قبل مباراة الليلة

قبل مواجهة الليلة يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، من فوزين على الكونغو وزيمبابوي، ويحتل الوصافة المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، من فوز على الكونغو والتعادل مع زيمبابوي، والمنتخب الزيمبابوي ثالثاً برصيد نقطة واحدة من التعادل مع أوغندا، والمنتخب الكونغو أخير بدون نقاط من هزيمتين.

وفي نهاية المقال كل التوفيق للمنتخب المصري للعبور إلي الدور الثاني متصدراً للمجموعة.