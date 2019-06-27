موعد مباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية، والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وأوغندا القادمة هو الموعد المرتقب والمنتظر من قبل كل الجماهير المصرية، حيث تقام تلك المباراة على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، تلك المباراة هامة لمنتخب مصر ليحسم المركز الأول للمجموعة وليبتعد عن لقاء السنغال أو الجزائر في دور 16 من البطولة، هذا وسوف نقدم لكم كل أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، وتقام في نفس توقيت تلك المباراة لقاء الكونغو وزيمبابوي والجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل موعد مباراة مصر وأوغندا القادم، يتصدره المنتخب المصري بالعلامة الكاملة بست نقاط من الفوز في مباراتين على زيمبابوي ثم الكونغو، منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، منتخب زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، منتخب زيمبابوي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

موعد مبارة مصر وأوغند القادمة الأحد والقنوات الناقلة

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة المباراة الهامة يوم الأحد عبر قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، كما ستكون المباراة منقولة مباشرة فضائيا عبر قناة bein sports max 1 hd، وستقدم كل قناة استوديو تحليلي متميز مع كبار نجوم التحليل الكروي الرياضي، موعد مباراة مصر وأوغندا الأحد سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.