موعد مباراة مصر والكونغو القادمة في مباريات كأس أمم إفريقيا 2019| موعد مباراة مصر القادمة

نعرض عليكم موعد مباراة مصر والكونغو القادمة، في مواعيد مباريات المنتخب المصري القادمة في كأس أمم إفريقيا 2019، الجارية في الفترة الحالية بمصر، ويأتي موعد مباراة مصر والكونغو المقبلة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور المجموعات من البطولة الإفريقية، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب ستاذ القاهرة، في المواجهة التي سيبحث من خلالها منتخب الفراعنة على تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وضمن التأهل بشكل رسمي إلى مباريات الدور القادم من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة مصر والكونغو القادمة

جاء في جدول مباريات مصر في كاس أمم إفريقيا 2019، انه موعد مباراة مصر وجمهورية الكونغو في الجولة الثانية، سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 26 يونيو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة المباراة، في تمام الأوقات التالية بالأسفل.

التوقيت المنطقة 20.00 بتوقيت غرينتش ولندن. 21.00 بتوقيت مصر وتونس والمغرب 22.00 بتوقيت السودان ومصر. 23.00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وبغداد. 00.00 بتوقيت كل من الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشرة

القنوات الناقلة التي ستعرض موعد مباراة مصر والكونغو القادمة يوم الأربعاء 26-6-2019، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستكون متابعة المواجهة، متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1 ماكس، بجانب قناة بي إن سبورت أش دي 2 ماكس، وسنقدم لكم أسماء معلقين مباراة مصر، فورا الإعلان عليهم بشكل رسمي من طرف قناة بي إن سبورت، فتابعونا على موقع كلمة لإخباري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشرة

أما بخصوص أسماء القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباشرة بشكل مجاني، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، التي تعتبر من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019 مجانا، كما ستكون بعض القنوات الأجنبية من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجمهورية الكونغو، من بينها قناة أرينا سبورت، وقناة إدمان أربيذجان.

ترتيب مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2019

المنتخب عدد المباريات النقاط منتخب مصر مباراة واحدة ثلاثة نقاط جمهورية الكونغو ………….. ……………. منتخب أوغندا ………….. …………… منتخب زيمبابوي مباراة واحدة صفر نقطة

قبل موعد وميعاد لقاء مصر والكونغو المقبلة في البطولة، تمكن المنتخب المصري من تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الافتتاح، على حساب منتخب زيمبابوي، وذلك بنتيجة هدف دن رد، سجله المهاجم محمد حسن تريزيجيه، في حدود الدقيقة 41 من المباراة، ليتصدر بذلك المنتخب المصري المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الكونغو وأوغندا اليوم السبت.