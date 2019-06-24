قبل اللقاء المنتظر لمنتخب مصر اليوم فى بطولة كأس الامم الافريقية 2019 والمقامة حاليا على ارض مصر، نستعرض لكم كافة تفاصيل مباراة مصر والكونغو فى اطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى لكان 2019، حيث يدخل المنتخب المصرى ولديه رغبة كبيرة فى تحقيق الفوز على الكونغو، حتى يضمن الصعود للدور التانى ويكون متبقى له مباراة واحدة امام انجولا.

اما المنتخب الانجولى فيسعى جاهدًأ للحفاظ على اماله وحظوظه فى البقاء بالبطولة، حيث ان التعادل او الفوز يعطيه فرصة كبيرة قبل مباراته القادمه فى الجولة الثالثة امام منتخب زيمباوى والذى هو ايضاً يسعى للحفاظ على اماله امام منتخب اوغندا والذى فاز فى الجوله الاولى وحصد اول ثلاث نقاط.

ومباراة اليوم بين مصر والكونغو، تأتى فى ظل بعض الاخبار المتداولة عن حدوث فضيحة بين صفوف المنتخب المصرى من بعض اللاعبين مع احد الموديلات، وهذه الفضيحة أدت الى تصريحات من مسئولين كبار بالجهاز الادارى بالمنتخب واتحاد الكره منهم الكابتن احمد شوبير والذى اعلن انتهاء المشكلة، وايضا تصريح من المنتخب الوطنى بأنه تم سحب جميع هواتف المحمول من اللاعبين حتى ننهى التشتت الذهنى، خصوصا ان مباراة مصر والكونغو مهمه للغاية لضمان المنافسة بشكل كبير على البطولة الغائبة عن مصر.

تفاصيل مباراة مصر والكونغو

وقبل مباراة اليوم، بين مصر والكونغو، فيدخل المنتخب المصرى المباراة بعد فوزه الصعب على منتخب زيمباوى باداء ضعيف للغاية، وكانت التسديدات لصالح منتخب مصر 16 مقابل 11 من زيمباوى ولكن التسديدات على المرمى لصالح مصر كانت 9 مقابل 2 فقط للمنافس، وكان ضعف الاداء ظهر فى عدم انهاء الهجمة بالشكل المطلوب وخصوصا ان مصر استحوذت على الكره بشكل كبير.

وعن منتخب الكونغو فقد خسر مباراته الاولى امام اوغندا بهدفين، وكانت المباراة متقاربة فى الاداء بين الفريقين ولكن اوغندا استطاعت خطف الهدف الاول فى الدقيقة 14 والثانى 48، اما الاستحواذ فكان متقارب ايضا بين الفريقين وهذا ما يعنى ان منتخب الكونغو يعتبر تهديد قوى على منتخب مصر.

موعد مباراة مصر والكونغو

وعن موعد مباراة اليوم بين مصر والكونغو، فستقام يوم الاربعاء الموافق 26 يونيو 2019، فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة،وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو، على النايل سات فهى مجموعة قنوات بي ان سبورت، بصفتها الناقل الحصرى للمباراة على الاقمار الصناعية، وعلى التردد الارضى فهى قناه تايم سبورت المصرية.