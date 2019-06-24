موعد مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية، والقنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر والكونغو هو الموعد المرتقب والمنتظر من قبل كل الجماهير، وتقام المباراة مساء يوم الأربعاء 26 يونيو 2019، وهي مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019، ونقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة في أفريقيا وكل المعلومات عنها، حيث يبحث المنتخب المصري عن تحقيق الفوز الثاني له على التوالي، لضمان التأهل مبكرا لدور الستة عشر، وسيلاقي المنتخب خصم عنيد، حيث الخسارة تعني لمنتخب الكونغو الخروج المبكر من البطولة القوية.

استاد القاهرة الدولي سوف يستضيف موعد مباراة مصر والكونغو القادمة الأربعاء، حيث سيكون الملعب كامل العدد بكل الجماهير المصرية، بعد نفاذ تذاكر مباريات مصر الثلاثة في دور المجموعات من على موقع تذكرتي، يدخل منتخب مصر مباراة الكونغو بصفوف مكتملة، حيث تعافى أحمد حجازي، وسيلعب المباراة مرتديا واقي الأنف الطبي.



القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة مصر وجمهورية الكونغو مباشرة على الهواء فسوف تتمكن كل الجماهير المتواجدة داخل مصر من مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قناة تايم سبورت الأرضية، بينما كل الجماهير حول العالم سوف تتمكن من مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قناة bein sports max 1 hd، من المرتقب أن يدخل المنتخب المصري المباراة بنفس تشكيلة المباراة الأولى.

موعد مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا

ترتيب المجموعة الأولى يتصدره منتخب أوغندا برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الكونغو في الجولة الأولى 2-0، منتخب مصر يأتي في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط وبفارق الأهداف، بعدما فاز على زيمبابوي في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، زيمبابوي والكونغو في المركزين الثالث والرابع على التوالي بلا رصيد، موعد مباراة مصر والكونغو الأربعاء سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

السااعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 12 مساء بتوقيت دبي.