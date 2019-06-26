موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو يقام اليوم على استاد القاهرة الدولي مباراة مصر والكونغو ضمن لقاءات الجولة الثانية ببطولة كأس افريقيا والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء, وسط عدد كبير من الجماهير حوالي 70 ألف مشجع , وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضى, وبي ان سبورت MAX hd1, MAX hd2, وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيرى أن جميع االاعبين جاهزون لخوض المباراة ولا يعانى أى لاعب من مشكلة بدنية قبل مباراة الكونغو

مباراة مصر والكونغو والتشكيلة المتوقعة

حيث تنطلق المباراة بصافرة الحكم الجنوب افريقي “فيكتور جوميز, أما عن التشكيلة المتوقعة اليوم لمنتخب الفراعنة أمام الكونغو في حراسة المرمى محمد الشناوى, أما خط الدفاع فيقوده أحمد المحمدى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف, في خط الوسط محمد النني وطارق حامد وأمامهم عبدالله السعيد و محمود تريزيجية ومروان محسن وأيضا وليد سليمان أما في خط الهجوم فيكون للاعب محمد صلاح.

جدول مبارايات اليوم الاربعاء.

يقام اليوم على استاد الاسكندرية مباراة نيجيريا وغينيا في تمام الساعة 4:30 مساء وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت البث الأرضى, تقام مباراة أوغندا و زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7:00 مساء – على قناة تايم سبورت البث الأرضى, وقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي

مباراة مصر و الكونغو الديمقراطية تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 10:00 مساء على قناة تايم سبورت البث الأرضي وقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي, وفاز المنتخب المصري في اولى مباراته الفوز على منتخب زيمبابوي، بهدف نظيف سجله اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” في الدقيقة 41 من زمن اللقاء