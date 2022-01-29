موعد مباراة مصر والمغرب ونتائج مواجهة الفريقين خلال بطولات الأمم الإفريقية السابقة

ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم مباراة منتخب مصر مع المغرب في دور ربع النهائي، بعد أن استطاع المنتخب المصري التغلب على منتخب الأفيال الإفواري بدربات الجزاء الترجيحية في مباراة اتسمت بالقوة والحماس بالرغم من سلبية النتيجة.

في المقابل يدخل المنتخب المغربي اللقاء بعد أن فاز على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أن أضاع أسود الأطلسي العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء.

موعد مباراة مصر والمغرب

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيرة المغربي غداً الأحد الموافق 30 يناير 2022 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت المغرب العربي، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل شبكة قنوات بي أن سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة الأمم الأفريقية المباراة عبر قنواتها، ويسبق عرض المباراة استوديو تحليلي يتناول من خلاله خبراء كرة القدم عرض التشكيل المتوقع وطريقة لعب الفريقين.

تاريخ لقاءات مصر والمغرب السابقة ببطولة الأمم الأفريقية

إذا نظرنا إلى تاريخ لقاءات الفريقين التي وصلت إلى 23 مرة خلال كافة المواجهات، سنجد أن المنتخب المغربي له اليد العليا، حيث حقق أسود الأطلسي 11 فوز على منتخب الفراعنة بينما حقق الأخير الفوز ثلاثة مرات فقط.

أما بخصوص لقاءات الفريقين ببطولة الأمم الإفريقية، فقد التقى الفريقين ستة مرات كانت تواريخها ونتائجها كالتالي: