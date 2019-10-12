بعد اخفاق المنتخب الوطني المصري في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وخروجه من دور ال 16 أمام منتخب جنوب إفريقيا، تمت إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني بسبب ضعف إمكانياته والتي أدت إلى إضعاف إمكانيات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019.







ومؤخراً تعاقد اتحاد كرة القدم المصري مع الكابتن حسام البدري ليكون مديراً فنياً لمنتخب مصر، ويوم الاثنين المقبل الموافق 14 أكتوبر 2019 سيخطو الكابتن حسام البدري أولي خطواته مع منتخب مصر وذلك في اللقاء الودي مع منتخب بتسوانا في إطار استعدادات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة لها







يلتقي منتخب مصر مع منتخب بتسوانا في إطار استعدادات منتخبي البلدين لتصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون عام 2021، حيث سيخوض منتخب مصر عدد من المباريات الودية وأولي تلك المباريات الودية هو يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 ضد منتخب بتسوانا، حيث سيكون اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد ملعب برج العرب.

وسيقوم المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام البدري بتجريب أكثر من لاعب في عدد من المراكز في تلك المباراة إلى أن يستقر على التشكيل النهائي للاعبي المنتخب الوطني المصري، والذي سوف يخوض به التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

وبصفة عامة فإن الكابتن حسام البدري عادة ما يفضل الاعتماد على اللاعبين من ذوي الخبرة والذين قاموا باللعب مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل أن يقوم بالاعتماد على أية عناصر جديدة سيقوم بضمها لقائمة المنتخب الوطني المصري

ومن المتوقع أن تقوم قناة أون سبورت الناقل الرسمي لمباريات الدوري الممتاز المصري بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة.







وسيحضر المباراة نحو 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.