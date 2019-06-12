موعد مباراة مصر وتنزانيا الخميس والقنوات الناقلة فى مباراة ودية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تنزانيا الخميس ضمن مباراة ودية يسعى خلالها المنتخب المصرى للاستعداد بشكل جيد لبدء مباريات كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى مصر فى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، تأتى مباراة مصر وتنزانيا كأولى تجارب الفراعنة من أجل اختبار عددا من اللاعبين والوصول إلى التشكيلة النهائية استعدادا لمباراة زيمبابوي فى افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الخميس

من المنتظر أن تقام مباراة مصر وتنزانيا فى تمام التاسعة مساء، وحدد الاتحاد المصري القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا، حيث تنقل قناة أون سبورت المباراة الودية للمنتخب المصري وقد تنقل قناة تايم سبورت مباراة مصر وتنزانيا وهو ماسنأكده خلال الساعات المقبلة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة مصر وتنزانيا 9:00 مساء قناة أون سبورت

استعدادات منتخب مصر لمواجهة تنزانيا

قرر خافيير أجيري، المدير الفنى لمنتخب مصر الاكتفاء بتدريب واحد اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة تنزانيا، وجاء ذلك القرار بغية عدم إحداث نوع من الإجهاد البدني للاعبي الفريق المصري فى مواجهة تنزانيا وخشية تعرض أي من لاعبي الفريق إلى أي إصابات.

غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وتنزانيا

فى نفس الإطار يغيب محمد صلاح عن مباراة مصر وتنزانيا نظرا لعدم انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بعد لحصوله على راحة سلبية عقب حصول ليفربول على بطولة دوري أبطال أوربا أول الشهر الجاري، ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح خلال 48 ساعة إلى معسكر المنتخب المصري استعدادا للمباراة الافتتاحية لمنتخب مصر أمام زيمبابوي.

احتمالات مشاركة محمد صلاح فى مباراة غينيا

هذا ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح فى مباراة غينيا فى المباراة الثانية الودية لمنتخب مصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ولو لبعض الوقت من أجل الانسجام مع زملائه قبل وضع أجيري التشكيل النهائي لمنتخب مصر والذى سيخوض به مباريات كأس الأمم الأفريقية.