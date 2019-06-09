موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة لها – الفراعنة في مواجهة الأسود

يبدأ منتخب مصر الأول مشواره الإعدادي لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 عندما يلتقي نظيره التنزاني مساء يوم الخميس القادم الموافق 13 يونيو 2019، موعد مباراة مصر وتنزانيا سيقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وقد وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور 30 ألف متفرج للمباراة، سعر التذكرة الموحدة 30 جنيه، بينما بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 100 جنيه، تم طرح التذاكر في عدة أماكن منها نادي الأولمبي ونادي الترام السكندري وميدان برج العرب.

حكم مباراة مصر وتنزانيا سيكون الدولي المصري محمد عادل ومساعده الأول سمير جمال والثاني يوسف البساطي، سيخوض منتخب الفراعنة مباراة ثانية قبل انطلاق بطولة أفريقيا وستكون ضد غينيا يوم 16 يونيو، هذا وتنطلق بطولة أفريقيا بمصر يوم 21 يونيو الجاري، وتلعب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا، بينما تلعب تنزانيا ضمن المجموعة الثالثة القوية مع منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقنوات الناقلة لها

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وتنزانيا على الهواء الخميس على قناة مفتوحة مجانية، حيث تذيع المباراة قناة تايم سبورت الجديدة، وتردد تلك القناة على قمر النايل سات هو 11449 H، هذا وتترقب الجماهير المصرية مشاهدة نجمها الكبير محمد صلاح بزي المنتخب، وذلك بعد أيام من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، موعد المباراة الخميس سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي.