نقدم لكم موعد مباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس، حيث يبحث الكثير من متابعين كرة القدم خاصة المصريين، عن موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية، التي ينتظرها كثير من المصريين

موعد مباراة مصر وتنزانيا

يواجة منتخب مصر نظيرة منتخب تنزانيا اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019، وذلك في اولي مباراياتة الودية استعداداً لمبارايات كأس الأمم الافريقية، ويفتح ملعب “برج العرب” بالاسكندرية أبوابة لإستقبال هذة المباراة التي سوف تكون ممتلئة بالمتعة والإثارة، تُلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وإليكم موعد المباراة في كافة الدول العربية

موريتانيا- جرينيتش GMT 7.00 مساءً تونس- الجزائر- المغرب 8.00 مساءً مصر- ليبيا- السودان 9.00 مساءً السعودية- فلسطين- سوريا- الاردن- لبنان- اليمن- العراق- قطر- البحرين- الكويت- جزر القمر 10.00 مساءً

وبذلك نكون قد قدمنا موعد مباراة مصر وتنزانيا في كافة الدول العربية.

بطولة كأس الأمم الافريقية

تبدأ بطولة كأس أمم افريقيا يوم 21 يونيو وحتي 19 يوليو، حيث يشارك في البطولة 24 منتخب، وتقسم البطولة الي 6 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات، وإليكم 6 مجموعات المشاركين في بطولة أمم افريقيا

المجموعة الأولي

تضم المجموعة الأولي من بطولة كأس الأمم الافريقية:

زيمبابوي أوغندا مصر الكونغو

المجموعة الثانية

تضم المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية:

نيجيريا بوروندي مدغشقر غينيا

المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الافريقية:

كينيا السنغال الجزائر تنزانيا

المجموعة الرابعة

تضم المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الافريقية:

كوت ديفوار المغرب جنوب أفريقيا ناميبيا

المجموعة الخامسة

تضم المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الافريقية:

أنجولي مالي تونس موريتانيا

المجموعة السادسة

تضم المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الافريقية: