موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة فى دور ال 16 من أمم أفريقيا

يترقب الجمهور المصري مباراة مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم السبت فى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا فى مصر، وكان منتخب مصر قد تصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط بعد الفوز على كلا من زيمبابوي والكونغو وأوغندا بينما نجح منتخب جنوب أفريقيا فى التأهل إلى هذا الدور كأفضل أصحاب للمركز الثالث.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت

من المرتقب أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، ومن المنتظر ان تشهد المباراة حضورا جماهيريا مميزا خاصة وأن موقع تذكرتي أعلن عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل، ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز فى الوقت الأصلي للمباراة وعدم الإنتظار للوقت الإضافي خشية التعرض لأى صدمة خاصة بعد هزيمة منتخب المغرب على يد منتخب بنين بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

من المرتقب أن تنقل قناة تايم سبورت مباراة مصر وجنوب أفريقيا على التردد الارضي لها، كما ستنقل قناة Bein sports HD1 المباراة بتعليق المعلق علي محمد علي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

يبدو أن أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر سيعود لتشكيل مصر فى مباراتي زيمبابوي والكونغو وسيكون محمد الشناوي فى حراسة المرمى مع وجود أحمد حجازي ومحمود علاء فى خط الدفاع ووجود أحمد المحمدي وأيمن أشرف ومحمد النني وطارق حامد فى خط الوسط وكذلك وجود عبدالله السعيد ونجم مصر محمد صلاح ومروان محسن فى خط الهجوم.

قلق حول نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

يتزايد القلق لدى الجمهور المصري على نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم خاصة وأن أداء منتخب مصر فى الثلاث مباريات بالجولة الأولى لم يكن على المستوى المطلوب رغم تحقيق مصر للفوز فى المباريات الثلاث وعدم استقبال أى أهداف، إلا أن سوء الأداء الدفاعي للمنتخب المصري سيكون تحديا أمام الجهاز الفني لمنتخب مصر لتلافيه أمام جنوب أفريقيا.