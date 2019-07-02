موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا وجدول مواعيد دور 16 في can 2019

تحدد موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور 16 من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، بعد أن وقع منتخب “البفانا بافانا” في مواجهة منتخب الساجدين، وفقا نتائج دور المجموعات وبعد إعلان أسماء المنتخبات المتأهلة إلى أول الأدوار الإقصائية من منافسات “الكان 2019 can”، حيث نشر الاتحاد الفريقية لكرة القدم جدول المباريات المتبقية خلال مشوار التأهل إلى منصة التتويج للحصول على لقب بطولة كأسي الأمم الإفريقية النسخية 32 والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو 2019.

منتخب مصر ضد منتخب جنوب إفريقيا ستكون احد مباريات دور الستة عشر، وحول موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة، وموقف المنتخبين في مشوار التأهل لدور ثمن النهائي، سيكون محور حديثنا هنا خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل ميعاد أو توقيت إقامة المباراة، وسنعرض في الوقت نفسة جدول مواعيد دور 16 لجميع المنتخبات المتأهلة ومنها المنتخبات العربية الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

تقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2019، يستضيف استاد القاهرة مباراة الفراعنة والأولاد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي حالة تأهل منتخب مصر بمشيئة الله إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، سيواجه الفائز من منتخبي نيجيريا والكاميرون والتي ستقام عصر السبت 6 يوليو في تمام السعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات دور 16 لجميع المنتخبات

نشر الاتحاد الفريقي لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات دور 16 ببطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة بمصر، وذلك لجميع المنتخبات المتأهلة.

يمكن التعرف على مواعيد الموجهات لجميع المنتخبات المتأهلة في دور 16 ودور 8 ونصف النهائي والنهائي بمشيئة الله.