موعد مباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاح بطولة كأس امم افريقيا

يبحث الكثير من المواطنين من عشاق الكرة المصرية والأفريقية عن الموعد الرسمي للمباراة الإفتتاحية من بطولة كأس امم افريقيا للعام الجاري 2019 ، حيث تلعب المباراة بين المنتخب المصري والمنتخب الزيمبابوي على أرضية ملعب القاهرة في مصر ، حيث تستضيف جمهورية مصر العربية البطولة بداية من 21 يونيو ،وحتي التاسع من شهر يوليو القادم .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 تعليق محمد عبده تايم سبورت على البث الأرضي تعليق كلاً من ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “ 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .

هذا وتستضيف المباراة من خلال ملعب القاهرة الدولي مباراة مصر وزيمبابوي ، وسط حضور جماهيري كبير متوقع من الجمهور المصري والمساند للمنتخب المصري ، في أولى مبارياته من أجل الفوز باللقب الثامن في البطولة الأفريقية ، يذكر ان العديد من التقارير من الصحيفة تحدثت عن نية منتخب زيمبابوي هدد بالانسحاب من بطولة كأس أمم إفريقيا وذلك بسبب تأخر حصول اللاعبين على بعض المستحقات من الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع دوت اورج التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري في مباراة اليوم ، حيث سيدخل المنتخب بكافة اللاعبين ولا يوجد إي لاعب مصاب ، ويدخل المنتخب بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح