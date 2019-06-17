موعد مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 والقنوات المجانية الناقلة للقاء

في مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 يلتقى منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر في الفترة ما بين 21 يوليو وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، الفراعنة يأملون في تحقيق لقب البطولة والتي تعد مصر هي أكثر الدول حصولاً عليها، لقاء الافتتاح سيكون المؤشر الحقيقي في مستقبل المنتخب في البطولة، وخاصة أن مجموعة مصر بالكان ليست بالصعبة.

الكان يضمن هذه النسخة لأول مرة 24 فريقاً ولأول مرة أيضاً سوف يكون دور 16 في هذه النسخة، وتتجهز ملاعب مصر لاستقبال العرس الأفريقي، وسيكون استاد القاهرة معقلاً لمباريات المنتخب المصري في دور المجموعات كما يحتضن القاهرة مباراة النهائي.

الفراعة خاضوا مباراتين وديتين في إطار استعداداته للمشاركة في كاس امم افريقيا الأولى كانت أمام تنزانيا وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف احرزه أحمد المحمدي، أما في المباراة الثانية والتي كانت يوم أمس الموافق 16 يونيو أنتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدف على غينيا وشهد اللقاء تألق أغلب اللاعبين ومنهم محمد صلاح الذي نزل في أخر نصف ساعة وتمكن من مساعده زملائه في أحراز هدفين الأول لأحمد على بعد مراوغة صلاح الرائعة للحارس وتسديده الكرة في العارضة ليتابعها أحمد على مهاجم منتخب مصر ويحرز الهدف الثاني للفراعنة بعدما كان قد سجل مروان محسن الهدف الأول في بداية اللقاء من تسديدة أكثر من رائعة سكنت شباك الحارس، أما الهدف الثالث أتى من تمريره حريرة من النجم المصري ونجم ليفربول محمد صلاح إلى عمر جابر لتصدم في دفاع غينيا وتسكن الشباك ليطمأن الجميع على منتخب مصر.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم افريقيا

ومن المقرر أن يكون يوم الجمعة القادم 21 يونيو موعداً لمباراة مصر ضد زيمباوي في الجولة الأولى من كاس امم افريقيا مصر 2019، اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب القاهرة الدولى الذي من المتوقع أن يمتلئ عن أخره وتبلغ سعته 74 ألف متفرج.

الجدير بالذكر أن مجموعة منتخب مصر تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوي بإضافة إلى مصر

القنوات الناقلة للمباراة مصر وزيمبابوي في كأس امم افريقيا

يبث اللقاء على شبكة بي أن سبورت الفضائية المالك الحصري لحقوق بث بطولة كأس امم افريقيا هذا العام، كما تنقل قناة تايم سبورت والتي تم الاعلان عنها مؤخرا البطولة عبر البث الأرضي مجاناً لجميع المصريين.