موعد مباراة مصر وزيمباوي اليوم الجمعة 21-6-2019 فى كأس الامم الافريقية و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

نقدم لكم موقع مباراة “مصر وزيمباوي” اليوم، والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع، حيث يلتقى الفريقين اليوم 21 يونيو،ضمن مباريات المجموعة الأولي، وهي المباراة الافتتاحية فى بطولة “كأس الامم الافريقية” ، وتقام علي استاد القاهرة الدولي، وسيتم نقل المباراة علي قناة تايم سبورت وقناة بي ان سبورت ماكس، ونتعرف على موعد المباراة في جميع الدول العربية، والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر، حيث يسعي المنختب المصري اليوم الى تحقيق الفوز على زيمبابوي، وذلك لإحراز العديد من النقاط التي تساعده على تصدر المجموعة الأولي التي تضم كل من منتخب مصر و أوغندا و الكونغو الديمقراطية .

مباراة مصر ضد زيمباوي اليوم

المباراة بين : منتخب مصر ومنتخب زيمباوي .

البطولة : بطولة كأس الأمم الأفريقية المجموعة الاولى فى دور المجموعات .

معلق المباراة : عصام عبده، ويوسف سيف، محمد الكواليني و علي محمد علي .

المباراة ستقام على : استاد القاهرة الدولي .

القنوات الناقلة للمباراة : بي إن سبورت ماكس، قناة تايم سبورت .

تشكيل مصر أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: كابتن محمد الشناوي

خط الدفاع: باهر المحمدي – أيمن أشرف – المحمدي – أحمد حجازي .

خط الوسط: طارق حامد – محمد الننى .

خط الوسط : محمد صلاح – تريزيجيه – عبدالله السعيد .

الهجوم : مروان محسن

موعد مباراة مصر و زيمباوي اليوم