موعد مباراة مصر وغينيا اليوم والتشكيل المتوقع للمنتخب المصري وأهم القنوات الناقلة للقاء

تُقام مساء اليوم مباراة مصر وغينيا الودية والتي تُعتبر مواجهة قوية قبل خوض المنتخب المصري منافسات بطولة الأمم الأفريقية والتي من المقرر في الدولة المصرية في المدة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم 2019، حيث يسعى الجهاز الفني للفراعنة تحت قيادة ” خافير أجيري” تجربة العديد من اللاعبين خلال هذه المواجهة من أجل الاستقرار على تشكيل المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

موعد مباراة مصر وغينيا

حيث أنه من المقرر أن تقام مباراة المنتخب المصري وغينيا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد برج العرب، وحرص المكسيكي ” أجيري” على خوض المباريات الودية في نفس مواعيد مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية

وحقق منتخب الفراعنة الفوز في اللقاء الودي الماضي أمام منتخب تنزانيا بهدف دون رد عن طريق نجم المنتخب ” أحمد المحمدي” بضربة رأس رائعة ليتصدر النجم مشهد اللقاء، كل التوفيق للمنتخب المصري بالفوز في لقاء اليوم.

والجدير بالذكر ان الجهاز الفني للمنتخب المصري سوف يتيح الفرصة أمام العديد من اللاعبين وسط توقعات قوية بانه سوف يعتمد على التشكيل الأساسي الذي سوف يخوض به بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وهناك توقعات بان المدير الفني للمنتخب المصري سوف يدفع بـ” محمد الشناوي ” لحراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد حجازي وأحمد المحمدي وأيمن أشرف وباهر المحمدي، أما خط الوسط ” عبد الله السعيد، وطارق حامد، ومحمد النني، ومحمود تريزيجيه”، والنجم محمد صلاح ومروان محسن.

أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

حيث تنقل قناة ” تايم سبورت” ، وأون سبورت هذا اللقاء الهام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم من استاد برج العرب